STRAŽNJICA IVANE KNOLL OGOLJENA DO MAKSIMUMA: Ovu 18+ fotku ćete garantirano zumirati, jasno je i zašto

Njezina će vas posljednja ljetna fotografija grijati jako, jako dugo

Lijepo lice i zavidna figura priskrbili su joj etiketu najljepše hrvatske navijačice, no Ivana Knoll mnogo je više od toga. Atraktivna Hercegovka sa zagrebačkom adresom uspješno plovi poduzetničkim, ali i influencerskim vodama.

Dizajnerica kupaćih kostima s motivima Hrvatske zna kako iskoristiti odličan izgled za samopromociju, a to dokazuje baš svaka njezina objava na društvenim mrežama. Sudeći prema fotografijama koje najčešće objavljuje, njezin najjači adut jest – guza.

Zatvorila sezonu bikinija

Iako je za većinu sezona badića odavno završila, Knoll još uvijek prkosi zimi i hladnoći vrućim fotografijama na kojima se pojavljuje s minimalno krpica na sebi. Ipak, zanosna je crnka odlučila kako je sada zbilja vrijeme da svoje bikinije spremi u ormar do sljedećega ljeta i to je dala do znanja u svojoj najnovijoj objavi.

No, ne očajavajte unaprijed, jer njezina će vas posljednja ljetna fotografija grijati jako, jako dugo. Ivana je, naime, pozirala u minijaturnom bikiniju s tangicama, koji ćete zamijetiti tek kada stvarno dobrano napregnete oči. Da, vjerovali ili ne, ona ovdje ipak nije sasvim gola.

Pratitelji na aparatima

Ispod fotografije, koja je u manje od jednoga dana prikupila oko 18.000 lajkova, obožavatelji prezgodne navijačice, poduzetnice i influencerice ispisali su hrpu komplimenata.

“Skidam kapu”, Savršena”, “Prekrasna”, “Auuu, volio bih te…”, “Sve ti stoji savršeno, a i ti si takva”, “A stvarno iskreno, kad je Bog stvarao te, napravio je najsexy kalup”, “Bebo, ova ti fotografija grmi”, samo su neki od komentara na novo Ivanino izdanje.