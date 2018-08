SRPSKA STARLETA IZBACILA CJENIK: Sve je u eurima, a možete je unajmiti i na 12 sati, no to ćete masno platiti

Ljudi od nje, očekivano, najviše traže seks i za to nude fine iznose

Srpska starleta Sandra Meduza, poznata u svojoj zemlji zbog sudjelovanja u reality showu Parovi, navodno ima cjenik usluga. Kako prenosi portal “Espresso”, ona ima utvrđene tarife za mnoge svoje usluge, a evo u kojem se opsegu kreću cijene.

U slučaju da želite neku njenu seksi fotku, izdvojite 100 eura. Ako vam je to puno, ona bi vam mogla ponuditi kratku snimku u donjem rublju koja košta duplo manje. Što se dopisivanja putem poruka tiče, u Sandrinom cjeniku je jasno: ‘Tko uplati kredit, taj će se moći dopisivati’, a uz to uvjet je i da Sandra ima slobodnog vremena, koje bi izdvojila za vas.

Želite li je izvesti na večeru, koju vi plaćate, to će vas stajati 100 eura. Njena stražnjica kao reklama košta pak 300 eura, dok onaj tko je želi “unajmiti” na 12 sati mora platiti 450 eura, “ali se ne bi trebao previše nadati jer seksa ne bi bilo”. Za tu cijenu navodno dobivate pogled na nju te razgovore koje vam može ponuditi.

Ljudi od nje, očekivano, najviše traže seks i za to su spremni masno platiti. “Neki nude od 200 do 500 eura, i to su uglavnom naši ljudi. Bilo je i nekoliko stranaca koji su mi ponudili tisuću do dvije eura, ali ja ne pristajem na takve ponude”, zaključila je starleta, za koju tamošnji mediji spekuliraju da bi se mogla pojaviti u novom realityju Zadruga 2.

