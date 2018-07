SONJA KOVAČ IMA VIDEO OD KOJEG ĆE VAM SE ZAVRTJETI: Izvija se i trči u badiću, a kameri srećom ništa nije promaklo

Being kid again, this is what I need these days! Any similarly with Minnie Mouse?? 🐭🎈🎈 #disneyland #disneyworld #disney . . #wiw #igstyle #womanswear #happy #girl #tgif #friyay #fashionblogger #fashionaddict #travel #fblogger #travelblogger #traveldiary #bloggerlife #styleblog #traveller #destination #travelblog #blogger #styleblogger #liketkit #model #trendy #whatiwore #wanderlust #imatraveler

A post shared by Sonja Kovac • xoxosonja.com (@xoxosonjakovac) on Jul 6, 2018 at 11:45am PDT