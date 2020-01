SNJEŽANA MEHUN RASPIŠTOLJILA SE U OSKUDNIM KRPICAMA: Ponosna na obline koje pažljivo fotka njezin dečko Franz

View this post on Instagram

A evo i njega! To je ON moj “fotograf”, ljubav moja @franzschillinger umoran od “tolikog “slikanja! Hoces sada da ja tebe slikam, ljubavi? Ne treba, hvala! Premoren sam od fotkanja tebe! Molim te prestani gledati IG jer dobit ćeš još novih ideja! 🤪🥳🏃‍♀️Budimo realne mi, žene smo ponekada stvarno zahtjevne. a era društvenih mreža digla je to na jednu novu razinu! Uvijek smo se izvlačile suznih očiju na sve što nam ne odgovara pa tako i sada možemo reći, ti mene ne voliš jer me ne slikaš kako želim🤪 kako sam zamislila! Ok, ni sama ne znam točno “kako sam zamislila”ali to sada nije bitno😛🥰👩🏼‍🦱