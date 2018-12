SEVERINA SE SKINULA U CRNE GAĆICE I SVIMA POMUTILA RAZUM: ‘Koja je ova žena pojava, tijelo za 10!’

View this post on Instagram

Dragi moji, a sad vam moram reć' pravi razlog zašto kasnim s ovom pločom. Eto zato, jer sam slaba na pjesme. Sve je bilo “unaprijed gotovo” (trebali smo izać' još u šestom mjesecu), a onda su mi dva svemirca po imenu Tonči Huljić i Jala Brat, kao neobavezno, samo da čujem, poslali još dvije pjesme… Kako odolit dobrim pjesmama? Nikako…i zato album izlazi 01.02., a i “Kao “ je izašla na taj datum. Pa, nek nam je sa srećom!❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #newalbum #halo #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca