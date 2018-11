OVOJ TRANSSEKSUALKI ŽIVOTNA ŽELJA JE IZGLEDATI KAO LUTKA ZA SEKS: Na 20 plastičnih operacija potrošila je 87.000 funti

Ivana tvrdi da je prije zahvata bila nesretna jer se smatrala ružnom, a muškarci je nisu primjećivali

Ivana Vladislava ima samo jedan cilj, a to je postati živa lutka za seks. Ova transseksualka iz Berlina već je bila na 20 plastičnih operacija, no tvrdi da još ne namjerava stati, prenosi Mirror. Do sada je pet puta korigirala nos, tri puta grudi, podigla je obrve te smanjila ušne školjke, a na estetske zahvate potrošila je oko 87.000 funti, odnosno oko 740.000 kuna.

Priznala je da svojim izgledom prije operacija nije bila nimalo zadovoljna te da je muškarci nisu doživljavali. “Bila sam jednostavno ružna. Muškarci su me ignorirali i uvijek sam bila draga, ali ne lijepa”, rekla je Ivana dodavši da se na tuđa mišljenja ne obazire. “Kažu da izgledam poput seks lutke. Ja im na to odgovorim da želim izgledati tako. Meni je to kompliment”, izjavila je.

Novac za operacije zarađuje radeći kao vizažistica, a dva puta tjedno radi i kao domina. “Ne želim uopće biti normalna, orijentirana sam prema lutkama i težim savršenstvu”, priznala je Ivana koju na Instagramu prati više od 96.000 ljudi.