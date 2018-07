PITAJ KRLEŽU

Marina Krleža odgovara na pitanje Marka čija je supruga izgubila volju za seksom

Marko: Bok! Ne znam da li je ovo pitanje za vas ili ne, ali evo ga. Supruga, od kad je rodila, kao da je skroz izgubila volju za seksom, a ja doslovno ne mogu živjeti bez toga. Moram si sam pomoći masturbacijom jer ju ne bih htio varati, iako već ozbiljno razmišljam o tome. Nemam ju više snage ni pitati, a sama me se ni ne sjeti. Kad ju ipak pitam, tada ne odgovara ništa određeno ili je toliko bez volje da je to nevjerovatno. Sretan sam kad uopće jednom u sto godina dođe do seksa. Eto, ne znam više sta da radim.

Marina odgovara:

Poštovani Marko, bilo bi poželjno da ste napisali kad Vam je supruga rodila i koliko dugo točno nemate seks. Razumljivo je da ne možete živjeti bez seksa jer ne može svaka normalna i zdrava osoba, pogotovo muška. Svima ostalima trebaju orgazmi (nekima kroz seks, dok je drugima dostatna i masturbacija). Ako je od poroda Vaše supruge prošlo više od 3 mjeseca, tada teško da ona ne treba pokoji orgazam, barem povremeno.

Predlažem da ju, za početak, pitate masturbira li i da pokušate razgovarati s njom koliko često to radi i kakve su joj maštarije pritom. Imajte u vidu da se možda osjeća manje tjelesno poželjnom poslije poroda (ako je dobila koji kilogram), a važno je i da Vi vodite brigu o svom tijelu i zdravlju kako biste joj bili privlačni.

Komunikacija je ovdje svakako ključ, a takvu vrstu komunikacije uvijek predlažem započeti pitanjem: “Što te trenutno uzbuđuje i kako ja mogu pomoći?” Usput, jeste li pokušali s masturbacijom jedno pored drugog, možda gledanjem pokojeg porno filma?

Imate pitanje za Marinu? Muče vas seks problemi ili jednostavno imate nešto što s njom želite podijeliti? Pišite joj na pitaj.krlezu@portal.net.hr i profesorica Krleža će pokušati odgovoriti svima.