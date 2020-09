NIVES U DEKOLTIRANOJ OPRAVICI OTKRILA VELIKU NOVOST: Vidite li što je na njoj drugačije? ‘Divno je kad su obje slobodne’

View this post on Instagram

Nedostaje mi odlazak na posao, snimanja, kolege, nedostaju mi treninzi, pa čak i trčanje. Nastojim to nadoknaditi radom po kući, nekim svojim vježbicama, istezanjem. Snaga volje je najjača u ovim trenutcima. Odbijam da nešto ne mogu. Čak i nakon što sam shvatila da će oporavak biti nešto duži nego što sam očekivala budući da su mi stradali i ligamenti. Vjerujem i ne odustajem od sebi zadanih termina💪 U tome mi naravno pomaže divan i stručan tim ljudi, ali o tome ćemo neki drugi put… I da ne bude zabune, ozlijeđena mi je jedino i isključivo lijeva ruka i da, imam celulit. Znam. Ne trebate zumirati slike kako bi podsjetili sebe i mene kako mi ljudi s tv-a nismo pošteđeni ni ozljeda, a ni celulita. Mi to znamo i bez vaših podsjetnika.