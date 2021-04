Senzualna fotka spisateljice i pjevačice jednog je fana čak inspirirala za pjesmicu

Nives Celzijus dobrano je potpalila maštu pratiteljima posljednjoj fotkom na Instagramu.

Iako je pozirala u ponešto čednijem izdanju nego inače, jasno je kako ispod bijelog topa ne nosi grudnjak.

NIVES CELZIJUS U NIKAD RISKANTNIJOJ HALJINI: Milimetri su presudili da joj grudi ne iscure van; ‘Kao Monica Bellucci’

“Šešir ne skidam”, poručila je Nives uz fotku na kojoj senzualno pozira sa šeširom, u spomenutom topu, košulji i kratkim hlačama. U manje od 24 sata fotka je skupila više od 11.000 lajkova.

Kao i uvijek, u komentarima su pljuštali komplimenti, no neki su pratitelji bili kreativniji od drugih.

NIVES POZIRALA U BIKINIJU I POZVALA FANOVE DA PRONAĐU LEPTIRIĆA: Neki su uočili sasvim drugi detalj; ‘Tko te to ispleskao po guzi?’

Jedan je Nives posvetio pjesmicu.

“Stavila si šešir, obukla nisi grudnjak i mene ćeš proglasiti da sam bludnjak”, poručio joj je fan.

Drugi se odlučio za sasvim suprotnu taktiku i prepričao svoju povijest s njenim bivšim mužem.

“Nives ti si moja ljepotica i volio bih da se upoznamo jer od kad si bila sa Drpićem gadi mi se čovjek jer smo išli skupa u istu školu, Jure Kaštelan na Savici i to razred do razreda! Ali nije me volio jer sam bio bolji od njega u nogometu i profesorica u srednjoj iz tjelesnog mi je bila djevojka i kad nas je vidio zajedno da se držimo za ruke, a on i svi su se palili na nju, on je POLUDIO… Ali to nije sad bitno, već ja TE želim ženit jer po karakteru mi super odgovaraš i ja sam u horoskopu BIK 10.05.1981. PA SAD KOLKO TI TO ZNAČI NE ZNAM”, poručio je i u nastavku joj ostavio svoj broj mobitela.