NIVES CELZIJUS UBITAČNOM POZOM NAPALILA FANOVE: Obline sa svih strana, trol joj poručio – ‘Debela si!’

I Odjebando je napokon vani 🎶 A sad trk na moj Youtube kanal i javljajte mi dojmove 😊 Hvala mojim autorima Branimiru Mihaljević i Nenadu Ninčeviću na najboljem "Odjebandu" ikad. Neka mi svaki bude takav 🙏 @dario.radusin volim te zbog ovog naj.ebenijeg spota ikad ❤ Volim i moju @rapturhair u čijim rukama postanem prepica 😜 @mario.jukic.mj hvala što su moji pokreti postali smisleni i hvala ti na znakovitom #odjebando pokretu prstima pred kojim je pokleknuo i sam Sam Smith. Nećemo se ljutiti što je posudio ideju, jel tak? 😂 Odjebando je ipak univerzalan 💪 #odjebando @danijel_galic1 #photo #petrasevermakeup #kalasnjikov #alfazena