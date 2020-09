NIVES CELZIJUS POZIRALA U GRUDNJAKU PA SE MORALA OPRAVDATI: ‘Nije mi namjerno jedna si*a dva broja veća’

View this post on Instagram

Ovih dana hodam po terapijama, a i fali mi jedna ruka za sređivanje pa uglavnom sve činim nesređena. Nije to ništa neuobičajeno, ali ipak mislim da sam prvi put prošetala špicom ogoljela lica,bez trunke make up-a i bez friza. I bilo je skroz ok. Shvatila sam koliko je smiješno što sam dopustila da mi se nametne ta obveza uljepšavanja za špicu. Sebi sam čist dobra i ovako. Gledat ćete me ovakvu još neko vrijeme pa zato evo jedna čista #nofilter fotka.