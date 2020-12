NIVES CELZIJUS OSTVARILA GLAVNU MUŠKU FANTAZIJU: Je li zbilja gola ispod kaputa? Jedan detalj svima je upao u oko

Pozornost je, naravno, odmah privuklo ono što popularna pjevačica nosi, odnosno ne nosi ispod novog kaputića

Nives Celzijus (38) ljetos je priznala kako u njezinu životu postoji netko poseban, ali o tome misterioznom muškarcu ne želi ni pisnuti javno. Ipak, s vremena na vrijeme potpali vatricu i podsjeti ljude na činjenicu da više nije solo.

Novi kaput, a ispod kaputa…

Najčešće su to objave na društvenim mrežama u kojima navodi što njezin novi partner voli na njoj ili, pak, što ona voli na njemu. Njegovo lice i identitet još uvijek vješto skriva, ali sudeći prema novoj fotografiji na Instagramu, svojega je frajera sada iznenadila izazovnim outfitom.

“Najviše voli kad kupim novi kaput”, napisala je zagrebačka pjevačica u opisu slike na kojoj se hvali krznenim kaputićem zlaćane nijanse. No, pozornost je, naravno, odmah privuklo ono što Nives nosi, odnosno ne nosi ispod njega.

‘Volim kad nemaš ništa ispod’

Ovako na prvu, čini se kako je bujna brineta ispod kaputa gola, no tko će ga znati… Važno je to da su njezini fanovi to primijetili i da im je ovaj seksi prizor zagolicao maštu. Fotka je u nekoliko sati navukla 9000 lajkova i pregršt komplimenata.

“Savršena si u svakom smislu”, “Ima li veće ljepote?!”, “Kupi si i hlače”, “Ajmeeee, ajmeeee, znači vrhhhhh”, “A ja (volim) kad nemaš ništa ispod”, “Baš si seksi koka, odlična koka”, “Najviše voliš kad kupiš novi kaput – obući ga na golo tijelo”, nižu se komentari.