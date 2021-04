Osim njezine bujne pozadine, neki su primijetili i stvari koje su, kako smatraju, pokvarile fotografiju

Nives Celzijus (39) iz dana u dan provocira svoje obožavatelje izazovnim fotografijama. Najčešće su na repertoaru one na kojima pjevačica, glumica i spisateljica nosi oskudnu odjeću koja naglašava njezine atribute, ali bura se pokrene čak i onda kada je zakopčana do grla. Kako to?!

Atraktivna Zagrepčanka prošetala je do mora u prilično čednoj kombinaciji – ružičastom poslovnom odijelu i crnim salonkama. No, maštu je raspirila njezina stražnjica, koju je sugestivno okrenula prema kameri.

NIVES POZIRALA BEZ GRUDNJAKA, FANOVI PRŠTE OD KREATIVNOSTI: Jedan joj je prepričao povijest s Drpićem i ostavio broj mobitela

Zamjerili joj par stvari

“Pink Panther”, napisala je Nives, očito aludirajući na boju svoje odjeće, ali većina se ipak fokusirala na primamljiv pogled. Ipak, osim bujne pozadine, neki su primijetili i stvari koje su, kako smatraju, pokvarile fotografiju.

“Malo više hoćemo golotinje”, “A nogavice popeglati malo?”, “Koja guza, mmmmm!”, “Kriminal, fotografa u zatvor”, samo su neki od komentara ispod fotografije, koja je u jednom danu prikupila više od 10.000 lajkova.