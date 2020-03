NIVES CELZIJUS KOD KUĆE NE NOSI DONJI DIO: Golim nogama u primamljivoj pozi olakšava izolaciju – ‘Bataciii’

View this post on Instagram

Prošao još jedan dan u izolaciji. Sva sreća da imamo dvorište i praznu ulicu pa nisam osuđena samo na kuću. Okupala sam stan u Izosanu. I dalje nisam ništa bolja u bicikliranju ali optimizam ne jenjava. Nisam još uvijek stigla započeti obnavljanje španjolskog jer sam pol dana naganjala djecu da uče i riješavaju zadane zadatke.😠 Onda sam jedno sat vremena bila #najgoramajkanaplaneti jer nisam Taisku pustila u park na igranje, a sva ostala djeca su tamo i ja joj naravno samo želim zagorčati život 😡 Nekako sam ju uvjerila da joj je super i u dvorištu sa mnom. Opet se volimo💕 Sada sam pak otkrila čari kupovanja e knjiga pa već dva sata proučavam što sve trebam pročitati narednih dana. Imate vi neke prijedloge ? 🤔