‘NISAM LEZBIJKA, ALI…’: Demi Rose ponovno izbacila svoje zamamne obline na koje ne može ostati imun

Britanski model ne prestaje golicati maštu milijuna pratitelja na društvenim mrežama izazovnim fotkama

“Manje je više”, definitivno je krilatica koje se drži 25-godišnja manekenka Demi Rose koja je poznata po svojim golišavim fotkama na Instagramu.

Ovoga puta svojoj bazi od 14 milijuna pratitelja servirala je stražnjicu u tangicama, kao i grudi u izazovnoj haljini.

DEMI OTKRILA TAJNU SAVRŠENE GUZE BEZ CELULITA: U ovom slučaju fotografija definitivno govori više od riječi

https://www.instagram.com/p/CGDOI2DA94b/

Zavodljivo je pozirala na raznim lokacijama u blizini mora i poručila: “Ako me trebaš, tu sam. Nema mjesta na kojem bih sad radije bila”.

https://www.instagram.com/p/CGF3udWgQV6/

Ljeto za Demi još nije gotovo, a fanovima je ponovno priuštila praznik za oči. “Izgledaš senzacionalno”, “Srušit ćeš internet”, “Nisam lezbijka, ali…”, “Vrti mi se koliko si zgodna”, samo su neki od komentara na fotke.

https://www.instagram.com/p/CGIzI0kAN4a/

Inače, Rose je ostala bez oca u listopadu 2018., a bez majke u lipnju 2019. Nedavno je otkrila kako joj je karantena pomogla da se malo oporavi od tog gubitka.

“Bila sam ljuta na sve oko sebe, sve mi je izmaknulo kontroli nakon smrti roditelja, borila sam se s tugom. No, možda zahvaljujući i karanteni, došla sam sebi. Imala sam dovoljno podrške i sve me to ojačalo”, rekla je manekenka.