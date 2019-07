NINA KRALJIĆ IZNENADILA FOTOGRAFIJOM U TANGICAMA: Pjevačica pokazala seksi guzu i totalno izdominirala

View this post on Instagram

Biti žena je napor. Iskreno. U svijetu koji promiče banalizam, ženu gleda kroz prizmu izgleda ili od kompleksne žene traži da bira koji će dio od svojih mnogih dijelova pokazati na van jer se drugi ne mogu nositi sa toliko mnogo toga veličanstvenog u jednoj osobi, kojim vlada ego koji osjećajnost gleda kroz prizmu slabosti- stavlja ženu u neugodan položaj. Jer žena jest emocija. Žena je stvarno stanje stvari. Žena koja se drži tih principa je sinonim za istinu, a mnogi ne vole istinu. Stoga za mene biti žena je privilegija i težina jer kroz oblik žene je lakše mijenjati svijet, ali i teže koegzistirati u njemu. Danas pričamo i pjevamo za žene u emisiji Kod nas doma u 17:20 ❤️ #ninakraljic #nksamo #ninakraljic #ninamalikralj #lelechem #ilitipjevam