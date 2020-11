NEMOGUĆE DA OVA ŽENA IMA 50 GODINA: Mila Elegović u prozirnoj haljini pokazala tijelo za bogove; ‘Prigrli babu u sebi’

Nedavno je priznala kako se prestala brinuti o onome što će tko reći, a njezina zadnja objava to itekako dokazuje

Za nju su godine samo broj. Glumica Mila Elegović (50) izgleda bolje nego ikad, a posljednjom objavljenom fotografijom na Instagramu raspametila je svoje obožavatelje. Naime, pozirala je ispred zrcala u prozirnoj haljini sa šljokicama, a u prvom je planu njezin raskošan dekolte.

U opisu fotografije našalila se kako je “prigrlila babu u sebi”, no njezini su joj pratitelji poručili kako izgleda mlađe i provokativnije no ikad. Elegović je nedavno priznala kako se prestala brinuti o onome što će tko reći, a njezina zadnja objava to itekako dokazuje.

Komplimenti pljušte

Glumica kazališta Komedija uz fotku je dodala hashtagove “besramna samopromocija”, “neka Sila bude s tobom” i “žena u 50-ima”. Osim mnogobrojnih fanova, Milin fenomenalan izgled komentirale su i njezine kolegice Bojana Gregorić Vejzović te Katarina Baban.

“Najljepša”, “Izgledaš 10 godina mlađe, realno”, “Ništa nije old na ovoj fotki”, “Perfekcija”, “Lijepa uvijek bila i furt ostala”, “Dekolteić ooooooohoho”, samo su neki od komplimenata koje je dobila.