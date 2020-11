NAŠA ONLYFANS ZVIJEZDA OTKRILA DA ĆE OPET ‘POD NOŽ’: ‘Krajem iduće godine guza napokon. Volim velike i čvrste’

Vinkovčanka je otkrila kako se svojim poslom planira baviti još desetak godina te da još nije gotova s estetskim operacijama

Josipa Karimović (25), zvijezda OnlyFans platforme za odrasle i bivša natjecateljica reality showova ‘Ženim sina’ i ‘Parovi’, na Instagramu je iskreno odgovarala na pitanja pratitelja i otkrila nekoliko zanimljivih detalja.

HRVATSKA ZVIJEZDA +18 PLATFORME ONLYFANS PROGOVORILA O TEŠKOM DJETINJSTVU: ‘Često sam išla kući plačući zbog toga’

Fanovi su htjeli znati kako se roditelji nose s njezinim poslom, odnosno objavljivanjem ‘vrućih’ fotki i snimki za novac. “A što ja to radim, kradem, ubijam? Ne razumijem ovakva pitanja zaista”, odgovorila je Vinkovčanka. Otkrila je i kako se tim poslom planira baviti još desetak godina.

Pratitelji su htjeli znati planira li i još neku estetsku operaciju u budućnosti. “Da, u trećem mjesecu opet nos, a krajem iduće godine guza napokon. Volim velike i čvrste guze, ali s obzirom na to da nisam uporna po pitanju vježbanja, iako se to možda promijeni, želim staviti umetke ili kako se kaže ‘silikone’ u guzu'”, priznala je Josipa.

Ne skriva i kako je na dosadašnje operacija potrošila puno novca. “Ajooooj, to je rupa bez dna”, poručila je.

Josipu su fanovi pitali i što joj dečko kaže na golišave fotke. “Podržava me naravno. To je sve virtualno i zna da volim to i uživam se fotografirati tako”, odgovorila im je.