NALIJEVO, NADESNO PA U SRIDU: Mandarina promiješala bokovima i ovjekovječila svoju guzu u tangama – iz svih kutova

Mandarina je fotografirana s leđa, pa je njezina stražnjica bila u prvom planu

Najpoznatija prodavačica voća Kristina Penava, koja je poznatija kao Kristina Mandarina, pratitelje na Instagramu počastila je novim infarktnim izdanjima. Ona je uz vruće fotografije podijelila i znakovitu poruku.

KRISTINA MANDARINA POZIRALA SAMO U GAĆICAMA I ZANIMLJIVIM DETALJEM U RUCI: Samo je pitanje – što je pisac htio reći?

Kristina je pozirala odjevena u prozirnu crnu čipkastu pripijenu haljinu ispod koje su se vidjele njezine tangice. Mandarina je fotografirana s leđa, pa je njezina stražnjica bila u prvom planu.

“You have to do exactly what you think you can’t (Morate napraviti točno ono što mislite da ne možete). Eleanor Roosevelt“, napisala je Kristina u opisu objave, a oduševljeni fanovi nagradili su je mnoštvom lajkova.

MANDARINA ‘OPRALA’ MARKA GRUBNIĆA: ‘Ja kad bih ušla u politiku, ovakvima sigurno ne bih davala državni poticaj’