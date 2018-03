NAJSEKSI TRUDNICA INSTAGRAMA: Jedna fotka u bikiniju izazvala je pravu pomutnju

🌺 Acordei usando @belleslingerie hoje!! 🌺 Pq eu to amando me sentir bem com as lingeries de vcs! 🙆🏼 Camisola sem cara de camisola!! 😁 🙏🏻 Sei q será meu uniforme por um tempinho.. 😍 Meo neneinx so vai ver ⚽️⚽️, entao vai ser facil dar aquela puxada p lado!! 😂🙏🏻 Obrigada @belleslingerie 🌸

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Driana do Rodrigo (@santanaadriana) on Jan 14, 2016 at 8:06am PST