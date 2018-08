NAJSEKSI NAVIJAČICA VATRENIH PUTUJE PO JADRANU: Ivana Knoll izbacila grudi, a ni na moru se ne odriče ‘kockica’

🇭🇷❤️ . . . . #iznadsvihhrvatska #croatia #summer #hvar #adriaticsea #summergirl #captain #croatiafulloflife #cro #travel #travelgirl #sea #vacation #vatreni #iznadsvihhrvatska #bestplacestogo #beautifuldestinations #vatreni #hrvatska

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll) on Aug 5, 2018 at 2:47am PDT