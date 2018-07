MARINA KRLEŽA U NAJSEKSI KOLUMNI DEMISTIFICIRA ŽENSKI ORGAZAM: ‘Evo zašto su žene orgazmičnije od muškaraca’

U svojoj šestoj kolumni za Net.hr Marina Krleža piše o svim čarima ženskog orgazma.

Orgazam. Nešto o čemu mnogo ne filozofiram niti ga smatram ikakvim misterijem. Pojava baš kao i osmijeh, zijev, sreća, tuga, bogatstvo ili siromaštvo (o njima razgovaramo normalno, zar ne?). Nekad ga imamo češće, nekad rjeđe, a nekad smo u posvemašnjem deficitu s njim. Ponekad je savršen, a ponekad prosječan. Ponekad ga dijelimo s drugima, ponekad ga imamo sami. Ponekad dolazi planirano, a ponekad nas iznenadi. Uglavnom, vrlo je realna i opipljiva pojava koja čovjeku donosi ugodu, a ujedno je korisna za zdravlje.

O orgazmu komuniciram jednako kao o ukusnoj hrani ili pop kulturi zato što mi čini ugodu i uvijek otkrivam nešto novo u vezi s njim. Kad sam ga prvi put doživjela u ranom djetinjstvu, toliko mi se svidio da si ga nikad nisam uskraćivala. Unatoč društvu i općem licemjerstvu kojim smo okruženi, a koji nalažu da bi kulturna žena orgazam trebala prakticirati vrlo privatno, uglavnom u seksu, i njime se previše ne zamarati, reći ću da se u životu nisam previše zamarala onim što kaže većina. Orgazam bi trebalo najprije demistificirati, a onda i detabuizirati, pogotovo kad se radi o masturbacijskom ženskom orgazmu.

U odnosu na muškarce, žene međusobno rjeđe pričaju o tome koga su poševile, koliko su puta svršile, jesu li prakticirale analni seks, masturbiraju li na porniće i koje kategorije pornića su im najdraže. Zašto je tome tako? Zato što društvo od žene očekuje da bude čedna. Prosječnom pak muškarcu, pogotovo ako je alfa mužjak, normalno je da seks bude visoko na ljestvici životnih prioriteta i da o tome u društvu uvijek nešto kaže.

Žene preuzimaju inicijativu

Tako je, barem, bilo do sad, ali s generacijom milenijalsa stvari se počinju mijenjati. Muškarci postaju nježniji i komunikativniji, a žene sve više preuzimaju inicijativu u svemu i masturbacija im postaje svakodnevicom. Duhovno sam oduvijek pripadala toj generaciji pa sam im i u prakticiranju seksualnosti mnogo sličnija.

U mojoj i starijim generacijama (ako se statistički uzme hrvatski prosjek; pojedinaca koji odudaraju uvijek ima) seksualnih misterija je mnogo, ali reći ću vam opet jednu tajnu o kojoj se malo govori: za razliku od seksa, žene prilikom masturbacije orgazam dožive svaki put, ponekad i više njih.

Ako ste žena, dobro znate da, ako masturbirate i svršite, za pola sata spremne ste za novu masturbaciju. Ako imate dovoljno vremena u danu, takvih masturbacija može biti mnogo. Do novog orgazma žena može doći i češće od svakih pola sada, pod uvjetom da stimulacija ne prestaje. U seksu je stvar slična ako zauzmete položaj u kojem možete najlakše svršiti jer nekim ženama ključ orgazma prilikom seksa leži upravo u položaju nogu i ispravnoj stimulaciji klitorisa.

Većina žena najlakše doživi klitorisni orgazam jer njime sve počinje. Zašto? Zato što neke djevojčice krenu s masturbacijom puno prije nego išta znaju o seksu i penetraciji, kamoli su psihički, fizički, biološki i socijalno spremne prakticirati ih. Također, stimulacija klitorisa, bez ulaska prstima u vaginalni otvor, većini je seksualnih žena dovoljna da svrše.

Istražujte svoje tijelo

Prošle sam godine pisala o vrstama orgazma. Muškarci su vrlo znatiželjo i bez kritika reagirali i učili, što mi je bilo iznimno drago. Reakcije pak nekih žena na to da postoji i isključivo vaginalni orgazam (bez klitorisne stimulacije) – šokirale su me. Ne samo da postoji, nego postoji i analni. Postoje i kombinacije spomenuta tri orgazma (klitorisno-vaginalni i klitorisno-analni).

Žene koje dovoljno ne istražuju svoja tijela pri masturbaciji ili im naprosto nedostaje iskustva u seksu, ponekad šire dezinformacije tako što polaze od sebe. No, uvijek iznova ponavljam da nismo svi isti.

Također, nije žena vrednija ni bolja ako može postići sve vrste orgazma, pa i skvirtati, u odnosu na ženu koja ne može postići ni klitorisni (o frigidnosti i negativnim stranama seksa ne pišem puno; očekujem da se time više bave medicina, psihijatrija i psihologija). Orgazam nije najvažnija stvar na svijetu, no ako vas veseli i ako ga možete postići na razne načine, dajte tijelu i mašti na volju. Osobno nisam savršeni ronilac, ali nisam tužna zbog toga. Nisam ni dobra sviračica klavira pa ne zavidim djevojkama koje jesu. Život nam nije dan da bismo se seksualno uspoređivali, nego da bismo prihvatili jedni druge.

Pod „orgazmičnije“ iz naslova ne mislim na to da žene lakše postižu orgazam (to je vrlo individualno), nego da ga u danu mogu imati veći broj puta u odnosu na muškarce. To je posve fiziološka stvar koja nema veze s libidom, nego s građom spolnog organa. Naime, kod oba spola može biti jednako naglašen. No, s obzirom na to da je muški spolni organ veći i duži, a za orgazam mu je potrebna erekcija, broj erekcija je u danu organičen. S obzirom na to da je ženski klitoris, kao i vagina, nešto što nije u tolikoj mjeri odvojeno od tijela kao što je to slučaj s penisom, ženi je puno lakše postići ponovno nabubrenje klitorisa, a time i orgazam.

Pornići nisu mjerilo

Ono što primjećujem jest da neki ne shvaćaju da za kvalitetan ženski orgazam kod penetracije čak i nije toliko bitna dužina ili širina penisa, koliko je potrebna ritmičnost i konstanta bez stajanja. Pornići nisu mjerilo ni upola kao iskustvo, ali možemo ih pogledati daleko više nego promijeniti partnera. Stoga primjećujem da u pornićima ima mnogo primjera gdje upravo muškarac diktira ritam, ovisno o vlastitoj napaljenosti i o tome koliko mu treba da svrši. Ako pak naiđete na na pornić u kojem je žena dominantna i vodi ritam, shvaćate da je takav oblik seksa, zapravo, puno prirodniji te oba partnera s većom sigurnošću svrše.

Također, moram napomenuti da se jako malo zna o ženskom squirtu. Je li pravi ili je fejk i zašto se ne događa svim ženama. Poštovani seksoljupci su me u nekoliko navrata molili da pišem o tome pa im obećajem da ću jednu od kolumni na jesen posvetiti upravo squirtu, pošto do tad imam nekoliko drugih tema o kojima vam želim pisati jer mislim da su važne.

Sretni i nasmijani ljudi zrače zaraznom pozitivom i obožavam biti u njihovom društvu. Za mene osobno orgazam je važan doprinos ljudskoj sreći. Svim ženama koje imaju potrebu za orgazmom, pružite im ga što više, iako vjerujem da one to itekako i same čine. Većina žena masturbira i apeliram da to prestane biti mit.

Samo hrabro,

vaša Profa