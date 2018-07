MARINA KRLEŽA OTKRIVA ČARI CYBER SEKSA: ‘Pazite samo da ne završite poput Samanthe iz filma “Her”‘

U svojoj petoj kolumni za Net.hr, Marina Krleža piše o cyber seksu, kako se prakticira i koje su njegove prednosti

Oduvijek imam osjećaj da sam 20 godina ispred svog vremena. Ako mislite da je to nešto pozitivno, moram vas razuvjeriti. Uglavnom se sa svojim stavovima osjećate prilično usamljeno jer većina društva ne samo da ne živi onako kako je vama normalno, nego bi i vas osuđivala da zna kako razmišljate. Kako god, znamo da većina ne stvara trendove niti mijenja svijet. To čine pojedinci.

Takvim pojedincima danas je omogućeno da virtualno prezentiraju svoje teorije i iskustva, što je velika prednost interneta. Moderni ljudi pronalaze smisao u njihovim teorijama te ih počinju pratiti, a potom se polako pridružuje i većina društva. Čak i oni koji se u počecima ne slažu sa svime, duboko u sebi osjećaju nadolazeće promjene koje, na kraju, i sami usvoje.

Masturbacija uz virtualnu pomoć

Stvari koje su mi bliske, a po kojima se razlikujem od većine ljudi, su da sam biseksualna, da zagovaram otvorene veze, da se ne sramim reći da puno masturbiram i da, naposljetku, prakticiram cyber seks.

Stalnog dečka trenutno nemam jer mi dosadašnji nisu pristajali na otvorenu vezu koju smatram jedinim zadovoljavajućim oblikom veze za sebe. Ne želim ulaziti u sljedeću dok ne nađem partnera kojem će to biti prihvatljivo. Dotad uglavnom prakticiram cyber seks jer je praktičniji od seksa uživo. Svaki zdrav čovjek ne može normalno živjeti bez drugih ljudi i komunikacije, bila ona virtualna ili nevirtualna. Cyber seks je, zapravo, masturbacija uz virtualnu pomoć drugih ljudi, ali, ako je uspješan, vrlo lako i brzo može prijeći u seks uživo. Mnogima je cyber seks samo način dolaska do pravog seksa i to je posve legitimno.

Prednosti cybera

Kako i zašto cyber? Za početak, ljudi su online manje sramežljivi i lakše im je istaknuti svoje fizičke i karakterne prednosti. Nadalje, izbor je veći i lakše ćete naći nekoga tko je napaljen u isto vrijeme kad i vi. Na primjer, ako u cyberu imam partnera koji je često napaljen, tada mi bude jedini. Ako mu, pak, libido u tom razdoblju nije na razini mojeg, onda imam dvojicu ili nekoliko njih. Vaš je izbor hoćete li jednomu reći da postoje drugi; pritom pazite da ne završite poput Samanthe iz filma „Her“ koja ih je trebala mnogo da bi zadovoljila svoje potrebe, ali je zbog svog priznanja izgubila jednog jako dragog. Okej, Samantha je bila DOS, ali to ne mijenja poantu unutar ovog konteksta.

Prednost cybera je i to da se ne možete zaraziti spolnom bolešću niti napraviti dijete. S tom osobom poslije više uopće ne morate komunicirati (čak ni ikad ponovo), ali joj se i možete javiti kad to poželite, bez obaveza. Osim vremenski, cyberom niste ni prostorno ograničeni jer se seksualna energija osjeti gdje god da je druga osoba. Zanimljivo je da je ljudska dob ovdje također sekundarna jer ljudi mogu lagati o svojim godinama, a ponekad naprosto zaboravite pitati.

Kako se prakticira

Ono što zaokružuje cyber komunikaciju i konstrukciju vašeg cyber odnosa s nekim su vaša dosadašnja iskustva, vaše želje i vaša mašta. Od iskustava ne možemo pobjeći pa su na njima često temeljena naša cyber očekivanja. Najbolje je nemati očekivanja i samo iskreno i jasno komunicirati ono što jeste i što želite od druge strane. Što se tiče želja, Sigmund Freud tvrdi da u snovima i seksu ponekad želimo ono što nas uzbuđuje, a još nismo imali. Cyber omogućuje da u kontakt s osobom uključimo maštu, zamišljajući je boljom nego što bi možda bila u stvarnosti te u situacijama koje uživo s njom ne bismo mogli ostvariti iz nekog razloga.

Ponekad me ljudi koji nikad nisu probali cyber seks znaju pitati kako se prakticira. Imaju okvirnu predodžbu, ali ne razumiju njegov tijek i vrste. Pritom nisu svjesni da su ga svojedobno možda već prakticirali.

Dovoljan profil na društvenoj mreži

Cyber seks mijenja oblike svakih nekoliko godina i uvelike ovisi o razvoju tehnologije. Počeo je praktično kad i internet, odnosno čim smo dobili priliku međusobno virtualno komunicirati. Proširio se nastankom servisa za chat, neovisno o tome jesu li to bili servisi za ljubavno spajanje, za posao ili nešto treće. Danas ne morate nužno biti na ijednom chat servisu jer su društvene mreže sasvim dovoljne da pronađete cyber partnera, a najzanimljivije od svega je da to se takva spajanja vrlo često događaju sasvim spontano i neposredno.

Realizira se na način da počinjete online komunikaciju u trenutku kad ste napaljeni, s osobom koja je u istom raspoloženju. Spajanja obično krenu tekstualnim slanjem poruka. To može biti jedini oblik dolaska do zadovoljstva, ali i ne mora. Neki ljudi vole uključiti slanje fotografija, drugi slanje videa, a treći preferiraju real time glasovnu ili video komunikaciju. Također, sve navedeno možete i kombinirati, ovisno o trenutnim preferencijama. Načina je sasvim dovoljno da zadovolje svakoga.

Budućnost cybera

Puni će oblik cyber seks postići kako virtualna realnost bude napredovala. Uskoro neće biti potrebno da to radite s ljudskim bićem, nego ćete sami moći kreirati virtualnog idealnog partnera ili partnericu, kao što postoji u ranije spomenutom filmu „Her.“ To nam danas djelomično već omogućuju razne seksualne igračke kojih je razvoj sve sofisticiraniji. Završni oblik te zanimljive avanture bit će teleportacija; tad će VR i DOS-ovi opet doći u drugi plan jer ćemo u stanju napaljenosti moći fizički pozvati stvarnog čovjeka ili humanoida s bilo kojeg kraja svijeta (možda i svemira) s kojim ćemo imati seks. Potonjem se najviše veselim, ali to neću doživjeti jer će se dogoditi u 22. stoljeću.

Pisala sam da je 21. stoljeće – stoljeće solista, a ne parova ni brakova. New York, kao jedan od najmodernijih gradova u svijetu, prepun je ljudi koji soliraju. U to se uklapa i moja teorija o cyber seksu. Smatram da je cyber nešto što ćemo, u sve većoj dinamici života, početi mnogo češće prakticirati te da će vrlo brzo postati primarniji od seksa uživo. Iako ga mnogi danas smatraju nelogičnim i neprirodnim, meni je odavno dobrodošao. Promjene su sastavni dio života, a kod većine ljudi u zatvorenom braku, svaka želja baš i ne može uvijek biti realizirana. Cyber seks nam, velikim dijelom, to omogućuje.