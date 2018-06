MAJA BAJAMIĆ IZBACILA GUZU U OSKUDNOM KOSTIMIĆU: ‘Ova slika je čisti seks, ali ne budi kao ostale pjevačice!’

Draga moja JLo, ti si lipa žena, lipog lica. Žao mi je što mi moja maska večeras nije baš pomogla da ti se vizualno približim. Kako god imala sam predivan kostim i kosu i scenu i plesače!! Sretna sam!💜🕊 Hvala svima na podršci!🌺 @tlzphr #jlo #jenniferlopez #onthefloor 💥

A post shared by Maja Bajamić (@majabajamic) on May 27, 2018 at 12:24pm PDT