LJEPOTICE IZ ŠEST SUSJEDNIH ZEMALJA: Uz našu Katarinu Mamić natječu se za Miss svijeta, koja vam je najljepša?

View this post on Instagram

(scroll down to the English text) 🇭🇺Sziasztok! ❤️ A miss world versenyen vannak alversenyek, ez a multimedia alverseny, ahol a legtobb szavazatot elero lany automatikusan bejut a top30ba. A szavazashoz 1. Le kell tölteni a @mobstar alkalmazast (ingyenes) 2. Kesziteni egy profilt 3. Megkeresni a Miss World hungary 2019-et es lajkolni. 1like=1szavazat 🇬🇧Hello Everybody❤️ It is a miss world 2019 multimedia vote. Here are a few tips, how to vote me on Mobstar: A. Download MobStar (it’s free) B. Create a profile C. Search: Miss World Hungary 2019 Follow&like —> 1like=1vote The girl with the most votes will automatically make it into the top 30 in @missworld 2019.