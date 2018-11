LIDIJI PONESTALO PAPIRA PA SE POSLUŽILA GOLIM TIJELOM: Je li ovo najseksi popis koncerata koji ste vidjeli?

View this post on Instagram

Nagradna igra "CIAK STARTER – jednostavno pali" traje od 15.11. do 31.12.2018. i u njoj mogu sudjelovati svi građani koji u naznačenom razdoblju kupe CIAK STARTER iz bilo koje proizvodne linije. Prilikom predstavljanja nagradne igre u zagrebačkoj poslovnici CIAK Auta u Baštijanovoj 2, koja je zablistala u preuređenom ruhu, posjetila nas je splitska pjevačica i ujedno zaštitno lice CIAK Starter kampanje – Lidija Bačić.