LIDIJA U KRATKOM TOPIĆU I VRUĆIM HLAČICAMA TRAŽI NEMOGUĆE: Možete li je gledati u oči? Mnogi su pali na vrućem testu

Zanosna Splićanka i danas nastavlja sa svojim provokacijama u golišavim izdanjima

“Gledaj me u oči”, traži Lidija Bačić (34) od svojih pratitelja na Instagramu. Zadatak možda ne bi bio toliko težak da su oči doista u prvom planu. No, s obzirom na to da je seksepilna pjevačica svoje tijelo utegnula u totalno provokativnu odjeću, obožavatelji joj poručuju da je gledanje u oči – nemoguća misija.

Zanosna Splićanka i danas nastavlja sa svojim provokacijama u golišavim izdanjima. Popularna Lille, koja često ističe kako mrzi vježbati, pozirala je u teretani u minijaturnom sportskom kompletiću koji je više otkrio nego pokrio.

Dokaz da je sve autentično

Kako bi dokazala da ni ovoga puta fotografije nije dorađivala u Photoshopu, Lidija je objavila i video koji je nastao u isto vrijeme na istome mjestu. Savršeno svjesna svojega atraktivnog izgleda, kratko je napisala – “bombastic”.

Komentari fanova govore za sebe. “Ovo je lijek protiv korone”, “Đava ti oči i vidi”, “Dobra fora, da te gledam u oči, ali pogled skrene slučajno”, “Umirem od želje za mmmm”, uzdišu zadivljeni obožavatelji.