LIDIJA BAČIĆ U NOVOM BIKINIJU OTKRILA TAJNU SVOG SEKSI IZGLEDA: ‘Što bi tek bilo s trbuhom i svime da vježbam!’

Snimila sam novi spot, odmaram u Splitu kratko, sad opet kreće puno koncerata po Hrvatskoj što mi je čast-imati koncerte u svojoj zemlji!🇭🇷 To neki samo sanjaju… Imam sriću šta sviram i u Sloveniji, Njemačkoj, Švicarskoj, Kanadi…kad i ako stignem…ali prvo i uvik- Hrvatska 💪 Uopće, danas imati koncerte mogu samo oni koji su profesionalci i u koje organizatori imaju povjerenja…velika je odgovornost usrećiti ljude 😊 Meni to ide, hvala Bogu… Usput, hvala i Vodicama za doček na CMC festivalu, bukvalno nisam mogla napraviti dva koraka bez fotkanja( koja mi nisu teška jer volim svoju publiku ) !! Djevojke, trudnice, majke i djeca, muskarci, bake i unuci…ogromna količina podrške i ljubavi na kojoj vam zahvaljujem❤ Kad počneš raditi glazbu želiš da te ljudi vole… ali ovo poprima razmjere Beatlesa😂…šalim se… ali hvala što me pazite i poklanjate pažnju i osmijeh… Pun je eter ljudi koji ne znaju što je koncert jer ga nemaju, jedan koncert godišnje slave ka pobjedu…itd… Osvojiti srca publike je najteže, tu nema photoshopa, pumpanja klikova i medija, radio i TV programa, naslovnica… Kad si pred publikom koja te želi, koja dođe zbog tebe, kad pivaš za njih na puno koncerata kroz godinu-to je to :) Zato volim glazbu i svoj posao, posao koji nije posao nego ljubav❤ Čeka me i snimanje covera za novi album Revolucija, jedan super ljetni duet ( uskoro više o tome)🍉… Sretna sam osoba… volim sebe i sve dobre ljude oko mene, obitelj i prijatelje, suradnike i vas, dragi moji… Ugodan dan i 😘 iz mog Splita i Dalmacije☀