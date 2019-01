LIDIJA BAČIĆ SE ZANIMLJIVO NAMJESTILA U VRUĆIM HLAČICAMA, FANOVI SLOŽNI: ‘Ima nje i sprijeda i straga!’

View this post on Instagram

#nevereverphotoshop uz Oneplus 6T! Da čujem, tko još ima ovaj smartphone? 📱 Tagirajte onoga tko ima ili onoga tko želi Oneplus 6T !📲 Sviđa li Vam se kakve slike radi? 😉 http://bit.ly/2LVDI00 #links #linkshr #oneplus #oneplus6t #selfie #lidijaposvuda #istasiglas