LANA JURČEVIĆ HIPNOTIZIRA U VATRENOM MINJAKU: Samo jedan pokret bio je dovoljan da joj svi bulje u noge

Sto puta sam se svjesno bacila među ose i zmije. I svaki put sam ostala živa. Svaki ubod te napravi malo više imunim na otrov nego što si to bio prije. Pogotovo na onaj u ljudskom obliku :-). Zato pogled u sunce i HEAD UP za sve loše dane 🙌🏻💪🏼 Evo, nek ti danas bude jedan od NAJBOLJIH. 🙏🏻 To ti želim ❣️

