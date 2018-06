KREĆE SEKS MISIJA PROFESORICE MARINE: ‘Svi gledamo porniće i seksamo se, dopustite da vas ja sada odvedem korak dalje’

U prvoj kolumni za Net.hr, Marina Krleža piše što su za nju seksualnost, seks i masturbacija

Pozdrav seksoljupci! Neki od vas znaju me kao osnivačicu prvog hrvatskog projekta za detabuizaciju i relativizaciju seksualnosti – Seksoteka. Ako spadate u tu skupinu i pratite nas na našim društvenim mrežama, zaplješćite si jer ste među prvima koji su javno priznali da im je edukacija o seksualnosti potrebna. Volim vječne učenike jer sam i sama takva. O seksualnosti možemo učiti svakim novim danom, kako kroz sebe, tako i kroz druge ljude.

Smatram da ste, čitajući ovo, na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mjesto je Net.hr – prvi portal s kojim, osim Seksoteke, u Hrvatskoj i regiji počinjem važnu misiju – osvješćivanje ljudi o činjenici koliko seksualnost može biti sveobuhvatna i zanimljiva. Cilj mi je dokazati da joj se može pristupati i teorijski, ne samo praksom.

Vrijeme pak smatram da je također odlično zato što je Hrvatska trenutno na zanimljivoj prekretnici što se tiče ljudskih prava i civilnog društva, iako je pred nama još dug put da dođemo na razinu najrazvijenijih europskih zemalja. Dopustite mi da vam to potkrijepim na način da vam postavim nekoliko pitanja.

Svi gledamo porniće i seksamo se

Porniće gledamo mnogi od nas, zar ne? Masturbiramo također mnogi, ali se i seksamo te vodimo ljubav. Sve je to praksa. A gdje je teorija? Ne mislite li da bi bilo poželjno da smo, kao adolescenti, jasno znali koje vrste seksa postoje, kakve vrste orgazma žena može postići, koliko je masturbacija korisna za seksualno istraživanje sebe te koliko su i na koje načine orgazmični muškarci, a koliko žene?

Tko nas je od malih nogu učio o seksualnim orijentacijama i poštivanju svih koje postoje? Koliko vas zna pokoju biseksualnu osobu? Koliko vas zna što je interseksualnost? Koliko vas je razmišljalo o otvorenoj vezi koja može biti zanimljiva supstitucija za preljub? Zašto je otvorena veza u Hrvatskoj tako nenormalna pojava, dok je preljub nešto u čemu se nađu mnogi?

Sjećate li se svoje prve masturbacije i onog osjećaja kad ste se zapitali – što je to bilo i kako sam to učinio/učinila? Sjećate li se svojeg prvog seksa i prethodnog osjećaja nesigurnosti razmišljajući o tome hoćete li moći zadovoljiti potrebe druge strane?

Internet nas odgaja o seksu

Sve to većina nas je prošla, zar ne? A što su u to vrijeme radili naši roditelji? Što su radile škole i institucije? Ne smatrate li da već drugu generaciju seksualno odgaja prvenstveno internet? Ako je odgovor potvrdan, postavit ću vam još jedno pitanje – smatrate li da je to dovoljno, neovisno o tome imate li 18, 26, 39, 47 ili 58 godina?

S obzirom na to da je čovjek jedinka koja se neprestano mijenja i nadograđuje, seksualnost također trebamo prihvatiti kao nešto o čemu se ne bi trebalo učiti samo u školama, nego nadograđivati postojeća znanja čitav život. Također, seksualne promjene smatram da su uvijek dobrodošle, bez obzira na to što im kao narod nismo posve skloni.

Što je za mene seks

Nedavno me je novinarka pitala vrlo zanimljivo ontološko pitanje: “Što je za tebe seks?” Tad sam shvatila da me to nitko nikad nije pitao i da mogu odgovoriti na mnogo načina, s raznih aspekata. Seks je za mene jednako što i masturbacija – prvenstveno potreba tijela za dodirom i užitkom kroz orgazam.

Seks i masturbacija su najnormalnije fizičke i fiziološke potrebe o kojima bismo, kao društvo, trebali razgovarati otvorenije i konstruktivnije nego do sada. Radi se o vrlo važnim pojavama o kojima bi ozbiljnije mogle početi teoretizirati škole i ostale društvene institucije.

Budimo svjesni da orgazam produžuje život i značajno koristi psihičkom i fizičkom zdravlju, ali o toj divnoj pojavi pisat ću u jednoj od budućih kolumni. Za sad vam samo preporučujem da ga imate što češće, po mogućnosti na dnevnoj bazi. Ako ne kroz seks, onda svakako kroz masturbaciju.

Samo hrabro,

vaša Profa

Imate pitanje za Marinu? Muče vas seks problemi ili jednostavno imate nešto što s njom želite podijeliti? Pišite joj na pitaj.krlezu@portal.net.hr i profesorica Krleža će pokušati odgovoriti svima.