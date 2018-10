KOJA BOLJE ČAGA U OSKUDNIM KRPICAMA? Lana i Lidija pokazale svu raskoš svojih oblina u plesnom zanosu

View this post on Instagram

Ovako vam to izgleda kad mi se digne ŠEĆER u krvi. I ovim tempom puna dva sata… Pjevam ja tako, pjevam i u nekom trenutku si mislim: E majke mi, ja bi nekome platila da me stavi na pozornicu i da mi da ovu priliku da pjevam i uživam s tisućama ljudi. To znači voljeti ono što radiš… Neki shvate rano svoj ‘poziv’, neki kasnije… Nemojte samo dati samo da vas stave u kalup – ja stvarno vjerujem da je svatko od nas predodređen za NEŠTO određeno i da svatko od nas ima neki talent. Samo zavirite u sebe ili eksperimentirajte dok to ne nađete. Ne da brojite minute do odlaska s posla, nego da ih brojite do dolaska, baš kao i ja 💕#LanaKoncert PIŠITE ŠTO JE ONO ŠTO VAS USREĆUJE DA RADITE?