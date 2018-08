KATARINA: Muž me nikako ne može dovesti do orgazma, što da radim? MARINA ODGOVARA: Možda da pokušate ovako…

Marina Krleža odgovara na pitanje čitateljice Net.hr-a Katarine

Profesorica hrvatskog i seksologinja Marina Krleža bez ikakvih će tabua odgovara na vaša pitanja o seksu i seksualnosti. Sve što vas zanima možete ju pitati na pitaj.krlezu@portal.net.hr ili na društvenim mrežama.

Katarina: Poštovana, kako doživjeti vaginalni orgazam? Mogu prstima, ali ne mogu penisom, kako god muž i ja probali. Hvala

Marina odgovara:

Poštovana Katarina, hvala Vam na pitanju za koje sam uvjerena da interesira nezanemariv broj žena. Ovo je dokaz da kod nekih žena prsti mogu nešto što penis ne može i ujedno je apel muškarcima da ne budu nužno nesretni ako imaju penis manji od onakvog kakvog bi htjeli.

Za početak me zanima možete li s partnerom postići klitorisni ili ikakav drugi orgazam osim vaginalnog (o vrstama ženskog orgazma pisala sam svojedobno). Nadam se da možete i s tom ću pretpostavkom dati svoj odgovor.

Što se tiče vaginalnog orgazma, ukoliko ga možete postići sama masturbacijom, utoliko je kod seksa važno da budete u točno onom položaju u kojem ste i tijekom masturbacije. Npr. ako pri masturbaciji imate skupljene noge, imajte ih i pri seksu (tada partner može doći s boka). Jednako je važno da vam pri seksu bude omogućena stimulacija klitorisa (ako vam je nužna za svršavanje) na identičan način na koji to činite sama prilikom masturbacije (neke žene stimuliraju klitoris dlanom, druge prstima, treće bulletom itd.)

No, ako ni unatoč tome ne možete doživjeti vaginalni orgazam s partnerom, nemojte biti nesretna jer to može maksimalno 25% žena. U tom slučaju možete zajednički masturbirati gledajući se ili pak vas on može probati zadovoljiti svojim prstima. Puno je važnija stvar da oboje svaki put dođete do orgazma, od toga na koji način to postignete. Javite mi povratno jeste li uspjeli!

