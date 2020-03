IZOLACIJA LIDIJE BAČIĆ U 10 TOČAKA: U seksi grudnjaku izvija se na krevetu i sanja ‘onaj osjećaj na koži’

View this post on Instagram

IZOLACIJA U 10 TOČAKA PO LILLE: 1. Nedostaju mi poslovne kave i susreti, snimanja pjesama i spotova, svi koncerti prije, ovi koji su stali zbog virusa, svi naredni… #publikaijasrca2 2. Pjevam pod tušem-kriza bez nastupa😂 3. Zalihe vina se lagano troše 4. Koliko su spasonosne Oliverove pisme o Dalmaciji🎵 5. TV neke filmove ponavlja beskonačno 6. Sanjam ljeto i sunce, onaj osjećaj na koži…☀️ 7. Od kreveta do kuhinje i kave ima točno 32 koraka 8. Stožer je danas na presici uskladio outfit 9. Putovala biii !!! Nažalost, sad kad konačno nemam obaveza, ne mogu na neki egzotični otok 10. Ok…bilo je "zabavno" i poučno…i sve …ali kad je kraj? Kad je koncert?