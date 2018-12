EROTSKOJ GLUMICI ŽENE PRIJETE SMRĆU: ‘Ljubomorne su na moje prirodno velike grudi’

Glumica u filmovima za odrasle je otkrila da na društvenim mrežama redovito dobiva prijetnje

Jessica Gonzalez Garcia, španjolska erotska glumica koja je zahvaljuući svom tijelu skupila 223.000 pratitelja na Instagramu, kaže da su joj prirodno ogromne grudi osim slave donijele i loše stvari. Jessica tako vjeruje da su joj upravo zbog njih propale ljubavne veze u prošlosti, a smatra i da su one razlog što dobiva prijetnje smrću od žena na društvenim mrežama.

No, to je ne sprečava u namjeri da postigne svoje karijerne ciljeve. Iako je postigla slavu, njezin privatan život nije bio lak. Nakon što joj je 2012. godine od raka pluća preminula sestra, Jessica se počela boriti sa shizofrenijom. Hejteri na Instagramu su također utjecali na njezino mentalno zdravlje.

“Najgori komentar koji sam ikad dobila na društvenim mrežama je bio kada je jedna pratiteljica uvrijedila moju pokojnu sestru. Napisala mi je da bih trebala biti mrtva poput nje. Mislim da ljudi na internetu nekad mogu biti baš okrutni”, rekla je Jessica, piše Daily Star.

Vrijeđaju je jer su ljubomorni

Španjolka smatra da joj ljudi pišu poruke pune mržnje jer su ljubomorni na njen izgled. Mišljenja je i da je njezin izgled zastrašivao njene partnere.

“Pretpostavljam da me žene mrze zbog mog samopouzdanja. Muškarci su uvijek ljubomorni kada sam u vezi, iako sam odana kada volim. Mislim da je to zato što su nesigurni. Kada sam nosila uske suknje, neki bivši dečki to nisu voljeli pa su mi govorili ružne komentare, da sam debela i ružna”, žali se glumica.

Kaže da je za njezin atraktivan izgled zaslužno njeno podrijetlo.

“Imam obline, što je danas rijetkost, ali imam i egzotično lice. Imam i romske i meksičke gene, što je rijetka kombinacija”, kaže Jessica.

Baca se na produkciju

Svoj izgled namjerava dobro iskoristiti pa se bacila na filmsku produkciju. Trenutno priprema svoj prvi film, Abashed, koji je, kaže, fokusiran na erotiku.

“U početku moja obitelj nije dobro prihvatila čime se bavim, ali malo pomalo su shvatili da je to dio moje profesije. Sada imaju razumijevanja”, kaže Španjolka.