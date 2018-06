EKSPLOZIVNA SEKS MISIJA PROFESORICE MARINE: ‘Razbit ću sve tabue, otkrit ću vam tajnu o sebi koju još nikome nisam rekla’

Marina Krleža u novoj kolumni piše kako je otvoreno progovaranje o seksualnosti simbol slobode

Da mi je netko 2006. godine rekao da će se u Hrvatskoj 2016. godine pojaviti žena koja će u regiji pokušati edukacijom razbiti seksualne tabue, rekla bih da mu ne vjerujem. No, dok ovo pišem, potvrđujući da sam upravo ja ta žena, shvaćam da budna živim svoj san.

Kad sam u veljači 2016. godine pokrenula Seksoteku, ljudi su mi govorili da krećem u nemoguću misiju, da se zanosim idealima, da ću naići na nerazumijevanje tradicionalnih slojeva društva. Koncept koji sam iznosila djelovao im je vrlo nepotrebno i uzaludno. Nije im bilo jasno čak ni što je teorija seksualnosti, kamoli kako bi mogla služiti ljudima.

Nitko mi nije rekao: ‘Ti to možeš’

Ne sjećam se nikoga tko mi je od obitelji, poslovnih suradnika, prijatelja i poznanika rekao – “Ti to možeš!” ili “Ideja je super!”. Nisam ih krivila, znajući da naprosto nisu dorasli konceptu. U takvim situacijama mnogi bi se na mome mjestu sažalijevali ili odustali, ali to mi nije padalo na pamet.

Ideja Seksoteke bila mi je toliko izvediva (baš kao što mi je sada jasna njezina budućnost), toliko stopljena s onim što jesam, da ni sekunde nisam posumnjala u krajnji cilj.

U ovim začudnim i nelogičnim vremenima, kad u regiji seksualne prakse (pornića, seksa, preljuba i neželjenih trudnoća) ima na svakom koraku, a seksualne teorije (seksualnog odgoja u školama) nigdje, smatram da je privilegija što ste prvi otvoreno i javno posvetili svoje vrijeme seksualnoj edukaciji, pogotvo ako ste žena na Balkanu u kojem je još uvijek normalno da je muškarac mužjak i glava obitelji, a žena domaćica i odgojiteljica djece.

Žena sam koja u prvi plan ne stavlja svoje noge, grudi ni seksualno slobodoumno ponašanje. Moji su aduti – znanje, edukacija, seksualna liberalnost, otvorenost i iskrenost. Čitav život velik sam učenik, a iz toga je proizašla i moja profesorska struka. Osim prosvjete, dio života bavila sam se novinarstvom, radom na radiju i pisanjem. Važno mi je dijeliti znanje, a dijeliti pak seksualno znanje mi je čisti užitak!

Ljudi su mi zavidili zbog slobode

Sad ću vam reći tajnu koju nikome nisam rekla. Naime, u ovih 40 godina života, shvatila sam da mi ljudi nikad nisu zavidjeli zbog uspjeha, izgleda, sposobnosti ili inteligencije. Ako je bilo takvih, shvatila sam da su mi zavidjeli prvenstveno zbog moje – slobode.

Slobodna sam žena koju ne sputavaju društvene konvencije i koja namjerno odabire ne imati djecu ni brak kako bih se mogla posvetiti višem društvenom cilju – seksualnoj edukaciji. Mogu biti gdje želim i raditi što želim.

Mogu se posvetiti velikom broju ljudi umjesto vlastitoj obitelji. Takva sloboda, naravno, nije došla preko noći – za nju je trebalo dosta hrabrosti i iznimna trezvenost u koracima. Je li mi se isplatilo, zaključit ćete sami.

Veliki sam hedonist

Uza sve to, velik sam hedonist. Da biste danas u svijetu neopterećeno uživali u svome tijelu i njegovim mogućnostima, trebate raditi na sebi i stvarati vlastita pravila – uvidjeti što vas i zašto uzbuđuje te ne odustajati da to i dobijete, pod uvjetom da dolazak do vašeg zadovoljstva ne uključuje ilegalne radnje ili štetu drugima. One pak koji prakticiraju nezakonite seksualne radnje, ne smijemo osuđivati već im pružiti kvalitetno liječenje i savjetovanje.

Nakon što je počela moja edukacija, jedino što me je moglo izbaciti iz takta, bila su neslaganja mojih pratitelja sa mnom. Ne zato što sam htjela biti u pravu, nego zato što neki nisu vjerovali u moje znanje, iskustvo i dobre namjere. Željela sam da spoznaju svoju seksualnost kroz moja i tuđa iskustva.

Misija i krajni cilj

Na Seksotekinim društvenim mrežama (Facebooku, Twitteru i Instagramu) marljivo smo komunicirali dvije godine, preodgajali se, bili si iskreni i otvoreni. To je bila nova i iznimno važna metoda za ovo društvo – početi javnu online seksualnu komunikaciju. Uvjerena sam da su s vremenom seksoljupci shvatili da sam radim to što radim da bismo živjeli kvalitetnije i ljepše.

Pozdravljam poziv Net.hr-a koji mi je omogućio da seksualnu teoriju iznosim pred 1.300.000 potecijalnih čitatelja kako bismo razbili još nepotrebnih tabua i shvatili da je seksualna edukacija nužna ne samo na internetu, nego i u svakoj osnovnoj i srednjoj školi.

To mi je misija i krajnji cilj, u kojima vas pozivam da sudjelujete praćenjem mojih kolumni i postavljanjem pitanja o seksu, masturbaciji i seksualnosti u našoj rubrici “Pitaj Krležu“.