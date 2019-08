ECIJA IVUŠIĆ OBJAVILA NOVE FOTKE S MORA: Na ljetovanju s Pokrivačem promijenila nekoliko seksi bikinija

View this post on Instagram

Trenutna situacija- Bolesna (opet 🙄). Doma. Zagreb. Izgledam uhm… ukratko- ne izgledam 🤕. Ali ne može ljeto kratko trajat, toliko koliko ih ja još imam u rukavu 🃏🤣 Mislim na fotke s mora, jel 😂💁🏻‍♀️❤️ #doListopadaSamGotova #obecajem ✌🏼