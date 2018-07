‘DRAGI HRVATI, OVO MORAMO NAPRAVITI’: 20-e i 30-e je provela istraživajući seksualnost, a Marina sada želi nešto novo i tvrdi: ‘Spremni smo’

Koliko vam je prije 30 godina trebalo da dođete do pornića? Morali biste ili otići u kino ili čekati prikladan program na nekoj od satelitskih televizija ili kupiti odnosno snimiti VHS kazetu s takvim sadržajem. Danas imate pornić na svom smartphoneu jednim klikom. Koliko vam je trebalo da dođete do fotografije posve gole nepoznate žene?

Morali biste otići na kiosk i kupiti časopis u nadi da vas prodavačica neće smatrati seksualno uskraćenom osobom ili, nedajbože, pervertitom. Danas takvu fotografiju pribavite tako da u Google ukucate sintagmu “naked woman”.

S druge pak strane, taman kako smo se u 80-ima sve više stapali sa Zapadom (pogledajte samo tadašnju znanost, umjetnost i kulturu koje su bile na visokom nivou), počeo je rat i Hrvatska je puno toga morala stvarati iznova. Najprije smo rješavali ideologije i političke doktrine, onda ekonomiju i gospodarstvo. Znanost i umjetnost došle su na red posljednje, a seksualnost se reflektira upravo kroz njih.

BORIS: ‘Biste li snimili kvalitetan pornić?’; MARINA ODGOVARA: ‘Da živimo u slobodnijem svijetu, bavila bih se prostitucijom’

EKSPLOZIVNA SEKS MISIJA PROFESORICE MARINE: ‘Razbit ću sve tabue, a otkrit ću vam i tajnu o sebi koju još nikada nikome nisam rekla’

Kako su žene počele liberalnije konzumirati seksualnost

Nekad su erotske i pornografske sadržaje u regiji konzumirali prvenstveno muškarci. Generaciji moje bake i majke pogled na takav sadržaj zalomio bi se sasvim slučajno. Većina tadašnjih žena pravila se da ih to ne zanima. Smatram da je tek generacija žena rođenih od oko 1970-e nadalje počela liberalnije konzumirati seksualnost.

Danas je, zahvaljujući internetu na kompjutorima i mobitelima, seksualno eksplicitan sadržaj dostupan ljudima oba spola i svih generacija. Svatko može samostalno, na ulici ili u tišini svog doma doći do toga, pod uvjetom da je spojen na internet. Što si informatički i tehnološki vještiji, to lakše dolaziš do gotovo svih sadržaja koji te zanimaju.

Do prije samo 10 godina, manje od 20% bilo nas je na internetu i imalo profile na društvenim mrežama. Danas nas je oko 75%, a sadržaji o seksualnosti dostupni su upravo ovdje. Nedostatak je taj što su to samo praktični i zabavni seksualni sadržaji, bez teorije.

Kao što Google ima online tečajeve o Google oglašavanju ili kao što neka računovodstvena tvrtka ima virtualne edukacije o osnovama računovodstva, tako nam silno nedostaje edukacija s teorijom seksualnosti.

JOSIP: ‘Bi li me naučila o seksu praktično’; MARINA ODGOVARA: ‘To što pišem o seksu, ne znači da sam lak ulov, ali…’

20-e i 30-e sam provela seksualno istražujući

Svakodnevno pratim seksualna razmišljanja ljudi na našem Facebooku, Twitteru i Instagramu. Čitam i odgovaram na komentare seksoljubaca ispod Seksotekinih objava. To činim i putem e-maila pitaj.krlezu@portal.net.hr kojeg smo ovdje otvorili u sklopu rubrike “Pitaj Krležu”. Svako vaše pitanje obrađujem s pažnjom te vam s ljubavlju i svim informacijama kojima raspolažem – odgovaram.

Naravno da ne znam sve jer nitko ne zna sve. Ali shvaćam da je za bavljenje seksualnošću, osim teorije, potrebno i puno iskustva (kojeg imam). Svoje sam 20-e i 30-e godine života, osim rada i studiranja, provela seksualno istražujući i danas shvaćam da su mi ta iskustva vrlo dragocjena u ovome čime se bavim.

Kad sam kretala sa Seksotekom na Facebooku prije tri godine, prve objave meni su bile posve normalne, ali većini ljudi prilično nesvakidašnje za naše prostore. Neovisno o tome, većina pratitelja bila je ugodno iznenađena i znatiželjna pa su sve češće postavljali pitanja i razbijali svoje tabue. Blokiranih je bilo svega 20-ak, što je stvarno malo za stranice iznad 10.000 pratitelja, pogotovo ako se bave temom kojoj se mi bavimo.

MILUTIN: ‘Supruga me ne voli oralno zadovoljavati, što da radim?’ MARINA SAVJETUJE: ‘Obećajte da joj nećete svršiti u usta…’

Seksualna edukacija

Pohvala pak je bilo na stotine jer seksualnost se do tad na hrvatskim portalima uvijek plasirala isključivo u zabavnom kontekstu kojeg je internet nudio na svakom koraku. Seksualne edukacije, teorije, istraživanja, anketa i znanstvenih članaka bilo je vrlo malo, gotovo ništa.

Bilo mi je važno navesti ljude da shvate zašto u seksu rade to što rade, zašto nešto vole, a drugo ne vole te kako da prihvate ljude sa seksualnim afinitetima različitima od svojih.

Na nelogičnosti nisam reagirala ismijavanjem niti uvredama, već konstruktivnom raspravom i ukazivanjem na logiku i objektivnost. Jer tko je do sad s Hrvatima na logičan, smislen i informativan način pričao o seksu i seksualnosti? Recite mi – tko?

Ne zaboravimo da je seks važniji i od matematike i od hrvatskog i od kemije. A u kojoj školi postoji teorija seksualnosti? Ni u jednoj. Uključite logiku, dragi Hrvati, i ispravimo ovo stanje za nove generacije, za djecu budućnosti koja neće morati imati toliko seksualno neodgovorenih pitanja.

KREĆE SEKS MISIJA PROFESORICE MARINE: ‘Svi gledamo porniće i seksamo se, dopustite da vas ja sada odvedem korak dalje’

Spremni smo za otvoreno društvo

O seksualnoj teoriji itekako su znatiželjni i mladi i stari i visokoobrazovani i srednjeobrazovani, i lijevi i desni. Netko bi pomislio da tradicionalniji slojevi društva ne pitaju puno jer im je seksualna praksa manje važna nego liberalnijim slojevima, ali s punom odgovornošću potvrđujem da nije tako.

Trebalo je 25 godina da dočekam ovaj mir i spokoj pri pisanju kolumne o seksualnosti na jednom od tri najčitanija hrvatska portala i mogu vam reći da malo tko ima ugodniji ljepši i uzbudljiviji posao od mene.

Odgovornost pak koju osjećam radeći ga veliki mi je izazov. Da bismo stvorili normalno seksualno društvo po uzoru na skandinavske zemlje, potrebni ste mi vi. Vaše oči, vaše uši, vaša otvorenost u komunikaciji sa mnom te vaša međusobna iskrena komunikacija. Dragi seksoljupci, mi to možemo jer osjećam da smo konačno spremni.

Imate pitanje za Marinu? Muče vas seks problemi ili jednostavno imate nešto što s njom želite podijeliti? Pišite joj na pitaj.krlezu@portal.net.hr i profesorica Krleža će pokušati odgovoriti svima.