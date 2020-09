DANIJELA DVORNIK SKOČILA U MORE NA GLAVU, EKIPA ODUŠEVLJENA: ‘Ništa ljepše nego vidjeti ženu u godinama…’

View this post on Instagram

Koliko volim život na otoku dokazuje činjenica da nisam sjela u auto mjesec dana i da se jedva sjećam gdje sam ga parkirala. Sve obavljam pješke ili biciklom. Od kada sam došla na Brač u 5.mjesecu, nisam otišla ni do Splita. Eto, toliko mi fali kopno. Odavde, kad gledam u kopno i grad, dijeli nas more i čini mi se da se sve što se događa " tamo negdje", nas ne dotiče ovde. Kao da je tamo preko neki drugi svijet. I lako je upasti u taj spori i nezainteresirani otočki "mood". Sad je najljepše vrijeme godine na otoku. I svaki dan je gušt. #životnaotoku #more #sunce #jošuvijektrajeljeto #prvajutarnja☕