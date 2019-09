BUJNA NIVES SE MALO ZANIJELA U MAJICI BEZ GRUDNJAKA: Je li pretjerala? Obožavatelji joj svakako nisu zamjerili

View this post on Instagram

Posljednjih dana, malo sam umorna od onih lijepih, sređenih fotki, pa evo još jedna, manje lijepa, znojna fotka. Meni je zapravo predivna jer je rezultat dobro određenog treninga 💪I nemojte me otpratiti, obećavam da ću se sutra dovesti u red i napraviti neku malo privlačniju 😂😜 #samoprirodno #odjebando