BRITANSKI THE SUN OBJAVIO GOLIŠAVU FOTKU MIRTE ŠURJAK: Ona u oblacima, fanovi upozoravaju: ‘Ovo ti nije na ponos’

Seksi novinarka nije dala da joj zli jezici pokvare oduševljenje

Britanci su se ovih dana načitali svega i svačega o Hrvatskoj, našoj reprezentaciji i zgodnim ženama nogometaša. U jednom od svojih novijih članaka posvećenih polufinalu Svjetskoga prvenstva, poznati britanski tabloid The Sun izvukao je atraktivnu fotografiju naše sportske novinarke na plaži.

Derbi🔴🔵⚽️#jos40 #ajmobijeliale💪💪 A post shared by Mirta (@mirta.surjak1) on Apr 22, 2018 at 7:15am PDT

“Hrvatska sportska novinarka Mirta Šurjak (36) postala je internetska senzacija zahvaljujući instagramskim fotografijama u bikiniju”, piše The Sun u opisu fotografije na kojoj zgodna reporterka sjedi isprepletenih nogu na ručniku, a u prvom su planu njezine bujne grudi.

A post shared by Mirta (@mirta.surjak1) on May 26, 2017 at 5:20am PDT

I sama se Mirta pohvalila do kud je dogurala. “Kad izađete u jednom od najpoznatijih engleskih tabloida The Sun-u…20 things you should know about Croatia..😂😂🙈⚽”, napisala je na Instagramu uz pripadajuću sliku zaslona.

Njezino oduševljenje drugi nisu dijelili, već su je podsjetili o kakvu je mediju riječ. “Mirta, goris 🔥🔥🔥 ali nije na ponos bas izaci u The Scum-u, ti kao novinarka bi to trebala znati kakve su to novine :)”, poručio joj je jedan obožavatelj, a Mirta mu je odgovorila: “Kad ti izadjes u The Sunu,javi se molim te,castim kavom,prijatelju.”