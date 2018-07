BORIS: ‘Biste li snimili kvalitetan pornić?’; MARINA ODGOVARA: ‘Da živimo u slobodnijem svijetu, bavila bih se prostitucijom’

Marina je dobila pitanje na koje se mnoge žene ne bi usudile odgovoriti

Boris: Pozdrav profesorice Krleža, imam jedno zanimljivo pitanje. Da Vam ponude da snimite pornić kvalitetne produkcije, biste li pristali? Ako da, zašto da? Ako je, zašto ne?

MILUTIN: ‘Supruga me ne voli oralno zadovoljavati, što da radim?’ MARINA SAVJETUJE: ‘Obećajte da joj nećete svršiti u usta…’

Ivana zanima koliko je sigurna masaža prostate, MARINA ODGOVARA: ‘Sigurna je, ali nježnim pokretima, a preporučujem ove lubrikante’

‘Otkad je rodila, supruga je izgubila volju za seksom, razmišljam da je prevarim’: MARINA ODGOVARA: Postavi joj samo jedno pitanje

MARIJAN IMA MALI PENIS I MOLI MARINU ZA POMOĆ: ‘Ženu se može zadovoljiti voćem ili ustima, a ništa nije važno kao ova stvar’

Marina odgovara?

Poštovani Borise, hvala Vam na pitanju koje mi do sad još nitko nije postavio. Da me snimanje pornića veseli više od intimnog seksa, budite uvjereni da bih ga već snimila. Za sve što silno u životu želim, nađem hrabrosti da i učinim. No, koliko sam god otvorena i liberalna, seks mi je puno uzbudljiviji kad ostaje striktno među njegovim akterima (pali me tajnovitost i spontanost istog).

S druge me strane pali egzibicionizam (često govorim da smo svi pomalo egzibicionisti i voajeri), ali ne za široke mase, nego za ljude koji me u tom trenutku uzbuđuju. Naravno da imam maštarije o tome da me nepoznati muškarci gledaju kako masturbiram ili zadovoljavam druge muškarce, ali draže mi je kad to ne bude veliki broj ljudi i kad se dogodi slučajno.

Da živimo u normalnijem i slobodnijem svijetu, mislim da bih se možda bavila streapteaseom ili prostitucijom (činila bih to prvenstveno iz ugode jer volim svoje tijelo jednako kao što volim svoj užitak), ali s obzirom na to da je osuda društva prema ženi u tom slučaju prevelika, rađe odabirem zarađivati društvu “prihvatljivijim” načinima.

O svemu pak onom što ne mogu seksualno ostvariti uživo, pišem u svojim još neobjavljenim erotskim pričama i romanu “Žena robot” koji konačno izlazi ove godine.

Imate pitanje za Marinu? Muče vas seks problemi ili jednostavno imate nešto što s njom želite podijeliti? Pišite joj na pitaj.krlezu@portal.net.hr i profesorica Krleža će pokušati odgovoriti svima.