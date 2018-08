ANTE: Je li normalno što me uzbuđuju punašne žene? MARINA ODGOVARA: Naravno, ukusi su različiti, samo naprijed

‘Ako vas uzbuđuju punašne žene – neka’, odgovara Marina

Profesorica hrvatskog i seksologinja Marina Krleža bez ikakvih će tabua odgovara na vaša pitanja o seksu i seksualnosti. Sve što vas zanima možete ju pitati na pitaj.krlezu@portal.net.hr ili na društvenim mrežama.

Ante: Pozdrav Marina, Ante je. Zanima me je li normalno to što me jako uzbuđuju žene s viškom kilograma, odnosno zaista pretile. Je li to u redu?

Marina odgovara:

Pozdrav Ante! Za mene u seksu nema nenormalnih stvari ako se promatraju iz aspekta uzbuđenog pojedinca kojem treba stimulacija da bi postigao orgazam. Sve pak što odskače od društveno prihvatljivog, nisam da se osoba zbog toga kažnjava ili da ju se smatra nenormalnom, nego da ju se, ako joj vlastita seksualnost predstavlja problem, psihološki testira odakle to potječe te pokuša osvijestiti.

Ne želim to nazivati bolešću ni nečime što bi se trebalo liječiti jer svaka “nenormalnost” svoj okidač ima u nečemu što se pojedincu dogodilo tijekom odrastanja dok je konzumirao svoju seksualnost. Što se Vas tiče, ne djelujete mi kao da Vas to što ste naveli previše zabrinjava, nego ste samo znatiželjni što o tome misle drugi. Ako vas uzbuđuju punašne žene – neka. I punašne žene trebaju seks kao i sve ostale. Ukusi su različiti i meni je vrlo važno poštivati svačije, u nadi da će i drugi poštivati moje.

Često znam reći ženama u trećoj životnoj dobi ili ženama koje imaju broj kilograma veći od uobičajenog, a koje mi se žale da je njihovo vrijeme seksa prošlo, da uvijek negdje postoje ljudi kojima će biti privlačne. Partneri za seks se nađu kad to stvarno želimo, a na nama je hoćemo li nešto imati s njima. Tako poručujem i Vama – punašnih će žena biti uvijek, a na Vama je hoćete li s njima upražnjavati seks. Ne vidim razlog zašto ne biste.

