Uvijek sam za to da očuvamo integritet svojeg Ja. Bez obzira koliko teško to bilo. Motivacija za to je jednostavna: nema veće slobode do one da budeš što jesi, da se takav voliš i da te vole zbog toga što jesi. Jer sloboda je jedna od najvećih vrijednosti koje čovjek može posjedovati. 🧡 Photo by @ognjenkarabegovic . #aneziquotes #anezicitati #anezi #zivjetiljubavjedinijepraviput #tkonijeshvationijenitrebaoshvatiti #budiludalnormalan #lavitaebella #iskoristiljepotuzapametidobrotu

