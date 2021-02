ŠERBEDŽIJA O BALAŠEVIĆU: ‘Heroj. Antiratni heroj, usprotivio se osvajačkim, ludim, nehumanim politikama’

‘Kad sam vidio taj natpis kod NAME u Ilici, na ćirilici što su napisali ‘bećarac’, to je nešto nadnaravno’, kazao je Rade Šerbedžija govoreći o preminulome Đorđu Balaševiću

Slavnog glumca Radu Šerbedžiju duboko je potresla vijest o smrti slavnog kantautora i svoga velikog prijatelja Đorđa Balaševića. Kazao je kako nakon njegovog odlaska, kao i nakon odlaska Arsena Dedića, ništa više neće biti isto.

ŠERBEDŽIJA U SUZAMA O BALAŠEVIĆU: ‘Njegovu smrt zapravo treba slaviti, zaslužio je’

‘Bio je antiratni heroj, pravi umjetnik, humanist…’

“U mom životu Balašević je bio jedan od vrhova. Kao što sam rekao kada je Arsen otišao da poslije Arsena više ništa neće biti isto, tako ni poslije Đorđa ništa neće biti isto. Ostaje jedna stvar nezaobilazna – Đorđe kao čovjek. Heroj. Antiratni heroj. Kao pravi umjetnik. I kao pravi humanista. U vrijeme najstrašnijeg užasa i ratova i nesreća koje su pogodili ovaj naš narod s kojim mi živimo, bez obzira na odmjeravanje krivica, Đorđe se usprotivio osvajačkim politikama. Ludim, nehumanim politikama, nacionalizmima svih vrsta, i bio je naš čovjek, naš predstavnik, naš heroj. I to je nešto što ja stavljam na prvo mjesto”, rekao je Šerbedžija za RTL Danas.

Rekao je Šerbedžija i što ga se posebno dojmilo u Zagrebu, nakon vijesti da je Balašević preminuo.

“Kada sam jučer navečer prošao ispred HNK i vidio tu količinu mladih ljudi, a neki od njih mogu biti moji unuci, koji pjevaju razdragano njegove pjesme, kad sam vidio taj natpis kod NAME u Ilici, na ćirilici što su napisali “bećarac”, to je nešto nadnaravno. To je Hrvatska u koju ja vjerujem, to je narod koji ja volim”, kazao je.

