SAVRŠENI I HANA U STRASNOM ZAGRLJAJU: Javila se i navodna stručnjakinja i otkrila što znači njegov govor tijela, Goran ju poklopio

Nakon niza ljubavnih intriga i emotivnih obrata, 39-godišnji Goran Jurenec iliti “Gospodin Savršeni” našao je izvan tog RTL-ovog showa odabranicu svoga srca u 21-godišnjoj Hani Rodić sudionici, ali ne i pobjednici showa. Jurenec je tako promijenio mišljenje i prekinuvši nakon nekoliko dana vezu s pobjednicom showa 29-godišnjom Ivom Runjanin, svoje srce dao Hani.

Uoči božićnih blagdana on je poslom morao u Njemačku, a na povratku ga je Hana dočekala na zagrebačkom aerodromu. “Bebo, čekam te na aerodromu”. Potom je ispričala za RTL Exkluziv Specijal kako se razvija njihova veza.

“Opet bih ponovila show. Divno iskustvo. Drago mi je da sam ušla i upoznala Gorana. Ova priča je lijepo krenula. Ja baš nisam ona žena koju je on opisivao da traži, ali smo se mi na nekom drugom levelu pronašli. Ja sam se u njega zaljubila van showa. Kad mi se javio, bila sam jako sretna. I to se onda počelo razvijati u neki ljubavni odnos”, kazala je dodavši da se do Goranovog povratka iz Njemačke nisu vidjeli još od posljednje studijske emisije, ali su bli u stalnom kontaktu putem mobitela.

Fanovi bijesni na Gorana, on im odgovorio.

Goran se, kako pišu 24 sata, našao na meti ljutitih fanova ovog reality showa koji mu spočitavaju što se predomislio i umjesto pobjednice showa Ive ipak odabrao Hanu.

“Dvoličan, neiskren i fejk. Takav si ispao. Inače sam studirala govor tijela i po tvom govoru tijela jedino ti se od cura iskreno svidjela Aleksandra. Izgleda da su točne glasine i da ti nije odgovaralo što je Srpkinja što dovoljno govori o tebi kakva si osoba. A prema tvom govoru tijela s Hanom nemaš niti bliskost niti ljubav niti privlačnost. Ako ste skupa ili ako već odlučio glumiti barem si je mogao pratiti na Instagramu”, napisala je jedna gledateljica.

On im je odgovorio u komentarima: “Onda se bolje potrudi oko drugog posla. Samo najbolja namjera”, napisao je Goran. Na kraju je sve komentare izbrisao, ali je ipak dao do znanja kako se osjeća.

Tako je uzvratio svim kritičarima na društvenim mrežama kojima je napisao: “Nakon finala Iva i ja smo proveli par dana skupa. Vrlo brzo sam primijetio da mi jednostavno nešto nedostaje za vezu pa smo odlučili krenuti svako svojim putem. Skoro dva mjeseca kasnije bila je ta studijska emisija koju ste Vi gledali odmah nakon finala.”

