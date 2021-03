PROCURILE PRVE REAKCIJE POZNAVATELJA BRITANSKE MONARHIJE: ‘Ovo će slomiti kraljicu. Jedina pobjednica ovdje je Oprah’

Dok se čeka reakcija kraljevske obitelji, intervju desetljeća komentirali su poznavatelji monarhije

Intervju princa Harryja i Meghan Markle s Oprah Winfrey uzburkao je duhove zbog šokantnih tvrdnji na račun kraljevske obitelji koje je par iznio.

Progovorili su o rasizmu na dvoru, a vojvotkinja je priznala da je dok je bila trudna s Archiejem razmišljala o samoubojstvu.

Dan nakon emitiranja čekaju se prve reakcije iz palače, no oglasili su se poznavatelji monarhije. Oni su vojvodu i vojvotkinju od Sussexa nazvali “sebičnjacima” te su uvjereni da će kraljicu Elizabetu II. njihov intervju “potpuno slomiti”.

“Ovo je bila predstava od početka do kraja. Sebično. Nemaju poštovanja prema našoj zemlji. Iznijeli su ozbiljne optužbe znajući da im monarhija ne može uzvratiti udarac. Napali su instituciju. To nije bio showbiz, već gruba uvreda za britanski narod”, izjavio je Robert Jobson, autor knjige ‘Diana: Closely Guarded Secret’, za Daily Mail.

“Optužili su kraljevsku obitelj za rasizam, a nisu spomenuli konkretna imena. To je kukavičluk. Tvrde i da su britanski mediji rasistički, gdje su im dokazi? Puno toga što je Meghan rekla djeluje mi nevjerojatno i nisam siguran da joj vjerujem. Harry je rekao da su zarobljeni jer Charles ne želi biti kralj, to je jednostavno pogrešno. Ne možeš to reći. Jedina pobjednica ovdje je Oprah Winfrey”, dodao je Jobson.

‘Popljuvali su gotovo svakog člana kraljevske obitelji’

Russell Myers, stručnjak za kraljevsku obitelj, tvrdi da je intervju Harryja i Meghan bila prava televizijska poslastica.

“Pojedine elemente onoga što su rekli treba shvatiti ozbiljno. Meghan je bila mlada, ranjiva žena i neke stvari kroz koje je prošla uistinu su uznemirujuće i na njih treba reagirati”, tvrdi Myers.

Ipak, paru zamjera to što su usred pandemije kupili kuću vrijednu 10 milijuna funti, a s njihovim iskustvom obični gledatelji se jednostavno ne mogu poistovjetiti.

“Kada se kraljica probudi i pročita što su rekli, bit će potpuno shrvana. Harry i Meghan popljuvali su gotovo svakog člana kraljevske obitelji”, dodao je Myers, urednik u Daily Mirroru.

“Meghan je predstavila svoj život na palači kao zatvor. Rekla je da se nije imala na koga osloniti, ali Harry je bio uz nju cijelo vrijeme. Osim toga, na raspolaganju joj je bio jedan od kraljičinih pomoćnika od najvećeg povjerenja. Teško mi je povjerovati u njene riječi”, tvrdi Angela Levin, autorica knjige ‘Harry: Conversations with the Prince’.

“Uznemirujuće je čuti da je Meghan bila suicidalna i istraumatizirana te da je tražila pomoć. Princ Harry je potražio pomoć nakon što mu je majka umrla. Teško mi je povjerovati da joj Harry nije pomogao, to je katastrofalna stvar za reći. Sigurna sam da će za nekoliko godina Harry požaliti što je dao ovakav intervju. Ni on ni Meghan nemaju nikakvu emocionalnu inteligenciju”, dodala je Levin.

Bijes na društvenim mrežama

Dio Britanaca izrazio je svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama, a neki traže da se Harryju i Meghan oduzmu kraljevske titule, odnosno činovi vojvode i vojvotkinje.

“Izdali su kraljicu, apsolutno sramotan potez! Ovakve podle, destruktivne i samodopadne gluposti očekivao sam od Meghan Markle, ali šokira činjenica što je Harry dopustio da se ruše njegova obitelj i monarhija. Harry kao da želi da Amerika i ostatak svijeta mrze i njegovu obitelj, monarhiju i njegovu zemlju”, tvitao je televizijski voditelj Piers Morgan.