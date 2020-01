PRIPADNICI ‘PUMA’ ZGROŽENI ZBOG GENERALA: ‘Sve je izokrenuto, revoltirani smo! Na našoj muci oni zgrću novac. Ovo je uvredljivo…’

Bivši pripadnici sedme gardijske brigade Puma, koji su tijekom Domovinskog rata sudjelovali u akciji na Maslenici, ogorčeni su scenama iz filma i serije ‘General’ koje prikazuju te bitke

Pripadnici sedme gardijske brigade Puma koji su s varaždinskog područja 1993. godine sudjelovali u borbama kod Maslenice ogorčeni su scenama borbi u seriji General koja je otprije predmet kritika zbog brojnih gafova. Pume smatraju kako serija, iako govori o tome, ne prikazuje akciju u kojoj su oni sudjelovali.

“U toj akciji nas je bilo oko 70, a u borbama za Drače bilo je 11 mrtvih, 21 ranjeni i jedan zarobljenik, Robert Herkov Ula. Svaki drugi čovjek bio je ili ranjen ili mrtav. Od četiriju tenkova, dva su bila pogođena i onesposobljena za daljnju akciju. Bilo je strašno u toj akciji. Imali smo puno ranjenih i poginulih. Rekao bih da su film i serija snimljeni na način ‘Mirko i Slavko’. Prikazi operacije uvredljivi su za stvarne sudionike, a način na koji su snimljeni vrijeđaju intelekt svakog hrvatskog branitelja. U seriji je jedino točan naziv operacije, ostalo je totalna glupost”, komentirao je za 24sata Mirko Martinjak Zmija, koji je tada bio zapovjednik mehanizirane satnije.

TARIK O GAFOVIMA U ‘GENERALU’: ‘Nešto čudno se dogodilo… Kompliment mi je da se sprdam s admiralom Lošom’

U tačkama nije bio četnik već hrvatski zarobljenik

Jedini zarobljeni iz postrojbe također je ogorčen zbog toga kako su neke stvari u seriji prikazane. Scena vožnje četnika u tačkama sasvim je izokrenuta, jer je u tim tačkama, kaže, trebao biti – on.

“Nitko nije vozio četnika u tačkama, kako je to prikazano u filmu. Mene su četnici vozili u tačkama i nije bilo nikakvog psa u blizini. Sve je počelo kada sam zarobio Slobodana Gagića, pripadnika Bijelih orlova. On je pobjegao, a onda su mene zarobili četnici. Počeli su me tući, ali onda je došao Gagić i rekao da me puste jer sam mu spasio život. S njim sam i danas u kontaktu. Nikog nisu pitali o stvarnim događajima kada su snimali film, pogotovo nas koji smo to proživjeli. Na našoj muci, oni zgrću novac. Više od 20 kilograma sam smršavio uz svakodnevnu blitvu i krumpir. Tamo sam proveo 82 dana, a onda sam 25. svibnja 1993. godine razmijenjen u Otočcu”, rekao je Robert Herkov Ula.

Drugi pripadnik Puma opisuje još jednu scenu iz Generala koja, po njegovim riječima, ne odgovara istini. Ističe kako čak niti oružje koje su u seriji Pume zarobile nije slično onome iz same akcije.

“Sve je izokrenuto. Niti je bio minobacač zarobljen, niti je bio 82-milimetarski kakav je prikazan u seriji. Minobacač je bio naš i bio je 120-milimetarski. Kad smo pucajući u akciji potrošili sve mine od 17 kilograma, onda smo dobili kineske od 22 kilograma. Minobacač je eksplodirao jer te mine nisu odgovarale”, objasnio je Krasnodar Kišur.

GLEDATELJI SE OPET MASOVNO SPRDAJU S ‘GENERALOM’: ‘Mislim da čak i Krstičević priča engleski bolje od ovog’

Nisu prikazali ni njihova obilježja

Vojnici uglas ponavljaju kako se scene iz filma ne podudaraju sa stvarnošću te kako sam film ne bi izgubio na vrijednosti da su snimljeni autentični događaji. Dodali su kako ih nitko ništa nije pitao, a dirao je u njihove rane.

“Revoltirani smo s neistinama. Mi smo komentirali samo ono što je vezano usko uz nas, a o ostalom ne bismo govorili. U filmu su stvarna samo imena Gotovina i Bobetko. Na filmu se i puši, a Bobetko je to najviše branio. Nije podnosio pušenje. U filmu se jednostavno sprdaju tijekom razgovora četnika u tačkama”, slažu se bivši pripadnici Puma.

Herkov govori kako dva dana nije mogao spavati jer mu je sin iz Irske zbog scene sa četnikom u tačkama u 4 sata ujutro poslao poruku: “Tata, jesi li ti taj četnik?”, a on mu je odgovorio: “Nisam sine, ali taj u tačkama bih trebao biti ja.”

Pume ističu kako je bilo puno stvarnih događaja i živih svjedoka po kojima su se mogli snimiti serija i film. Zasmetalo im je što se u seriji čak nigdje ne pojavljuju niti njihova brigadna obilježja.

NEMA KRAJA GAFOVIMA U ‘GENERALU’: Ljudi primijetili plastičnu bocu ‘Jane’ koja je na tržište stigla 11 godina kasnije

‘DI SI BIO DEVEDESPRVE? U KAUFLANDU!’ Ljudi se masovno sprdaju s ‘Generalom’, pazite ove gafove