PRINC HARRY TUŽI POZNATE NOVINE! ‘Ne želim da se povijest ponovi. Izgubio sam majku, a sada mi i žena postaje njihova žrtva’

Princ Harry se oglasio u utorak želeći zaštititi suprugu Meghan od britanskog žutog tiska koji je, po njegovim riječima, ‘nemilosrdno’ progoni, kao što je progonio njegovu majku, princezu Dianu i najavio je tužbu protiv Maila on Sunday

Princ Harry je tužio vlasnika britanskih tabloida, među kojima The Sun, objavila je ta grupacija u petak, nekoliko dana nakon tužbe protiv Mail on Sundayja, kako bi zaštitio suprugu Meghan.

“Potvrđujemo da je vojvoda od Sussexa podnio tužbu”, priopćio je News Group Newspapers, vlasnik The Suna, najčitanijeg britanskog tabloida i ugašenog News of The Worlda. Neki mediji koji govore o krađi glasovnih poruka, pišu da je podignuta tužba i protiv Daily Mirrora. Princ Harry se oglasio u utorak želeći zaštititi suprugu Meghan od britanskog žutog tiska koji je, po njegovim riječima, “nemilosrdno” progoni, kao što je progonio njegovu majku, princezu Dianu i najavio je tužbu protiv Maila on Sunday.

Na mrežnoj stranici kraljevskog para najavio je tužbu protiv “nezakonitog (objavljivanja privatnog pisma) u kojemu je (…) izostavljanjem nekih odlomaka izokrenut smisao rečenica i riječi kako bi se prikrile laži što se šire zadnjih godinu dana”. Smjerao je na tabloid Mail on Sunday koji je u veljači objavio pismo koje je Meghan poslala ocu Thomasu Markleu, od kojeg se distancirala i koji ne propušta priliku da medijima otvori dušu o narušenoj vezi sa kćeri.

“Najviše se bojim da se povijest ne ponovi”, rekao je princ Harry u pismu objavljenom na toj mrežnoj stranici. “Izgubio sam majku i sada gledam kako mi supruga postaje žrtva istih moćnih snaga”.

“Lady Di” je 31. kolovoza 1997. poginula u automobilskoj nesreći u Parizu bježeći pred paparazzima koji su je pratili na motociklu.

