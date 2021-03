PRINC HARRY RAZGOVARAO S WILLIAMOM I CHARLESOM PRVI PUT NAKON INTERVJUA: A što je s Meghan? Nju još nitko nije nazvao…

Harry je u intervjuu s Oprom Winfrey otkrio da je u jednom trenutku prestao komunicirati s ocem, ali da želi raditi na njihovom odnosu

Princ Harry ovog je vikenda prvi put razgovarao s bratom Williamom i ocem Charlesom nakon što su on i supruga Meghan Markle iznijeli mnoštvo konzervativnih optužbi protiv kraljevske obitelji u intervjuu s Oprom Winfrey, što je potvrdila njezina najbolja prijateljica, voditeljica Gayle King.

“Ne želim odavati neke izvanredne vijesti, ali nazvala sam ih da vidim kako se osjećaju nakon svega i istina je. Harry je razgovarao s bratom i ocem, ali rečeno mi je da razgovori nisu bili produktivni. Ipak, drago im je što su barem počeli razgovarati. Mislim da ih dodatno uznemiruje to što Palača želi cijeli problem riješiti privatno i vjeruju da sve vijesti objavljene posljednjih nekoliko dana omalovažavaju Meghan. Dosad nitko iz kraljevske obitelji nije razgovarao s njom”, otkrila je King, inače prijateljica Meghan Markle.

POLUSESTRA MEGHAN MARKLE SVE ŠOKIRALA: ‘Pitanje je trenutka kada će Harry angažirati odvjetnike za razvod’

“Mislim da im je frustrirajuće to što su se svi fokusirali na rasizam u kraljevskoj obitelji, a sve što su željeli od njih je da kažu novinarima da prestanu s nepoštenim, netočnim i lažnim pričama koje imaju rasistički ton. Dok to ne shvate, mislim da će im biti teško krenuti dalje. Jedna i druga strana žele preći preko toga kako bi obitelj zacijelila. Na kraju krajeva, ipak je to Harryjeva obitelj”, zaključila je Gayle.

MEGHAN UHVAĆENA U NEUGODNOJ LAŽI? Britanski svećenik više nije htio šutjeti o priznanju koje je dala Oprah

Podsjetimo, Harry i Meghan su tijekom intervjua s Oprom prozvali kraljevsku obitelj za rasizam, što je prije nekoliko dana prokomentirao njegov brat William.

“Mi apsolutno nismo rasistička obitelj”, izjavio je princ tijekom posjeta jednoj od škola u istočnom Londonu i dodao da će se uskoro čuti s bratom.

Harry je u intervjuu rekao i da mu je narušen odnos s ocem koji neko vrijeme nije htio odgovarati na njegove pozive. “Osjećam se iznevjereno jer je on prolazio kroz nešto slično. Zna kakva je to bol i on je Archiejev djed. Naravno, uvijek ću ga boljeti, ali osjećaji su povrijeđeni. I dalje će mi jedan od prioriteta biti poboljšanje tog odnosa”, izjavio je.